Greenpeace protesta en el AICM con mensaje climático en pleno Mundial 2026

Greenpeace México llevó este martes un mensaje climático a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la víspera del tercer partido de la Selección Nacional en la justa mundialista de futbol, realizaron una acción pacífica bajo las frases “El juego tiene tiempo extra, el planeta no”.

Activistas de la organización se colocaron en la rotonda central de la terminal, debajo del balón gigante instalado en ese punto, con elementos que representaron llamas para aludir al calor extremo.

La protesta ocurrió frente a viajeros nacionales e internacionales, como parte de una campaña para advertir que la crisis ambiental ya modifica actividades cotidianas, incluido el fútbol.

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Ornela Garelli, directora de campañas de Greenpeace México, señaló que “esta acción aprovecha la conversación global en torno al Mundial de 2026 para generar conciencia sobre la emergencia climática y demandar al gobierno mexicano su actuación en favor del planeta si es que queremos que los mundiales y otras actividades cotidianas puedan seguir sucediendo”, afirmó Garelli.

⚽️🔥Si cambia el clima, cambia el juego.



El cambio climático está modificando nuestras vidas y también el fútbol.



Activistas de Greenpeace México llevaron un mensaje climático en la víspera del tercer partido de México en el mundial. 📣



Exige acción: https://t.co/Yw2DWrhTu9 pic.twitter.com/PgqQCdzfvS — Greenpeace México (@greenpeacemx) June 23, 2026

Durante la protesta, Greenpeace México pidió una política climática con protección de ecosistemas marinos y terrestres, entre ellos la Selva Maya, así como una transición energética “sostenible y justa” que deje atrás la apuesta por el petróleo y rechace el fracking.

México, de acuerdo con la organización, enfrenta una alta vulnerabilidad frente al cambio climático, por lo que urgió a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, acelerar nuevas fuentes de energía y conservar zonas naturales que regulan el clima y sostienen la biodiversidad.

“El cambio climático ya no es una amenaza futura; es una realidad que está afectando a millones de personas en México y en todo el mundo”, expusó.

“Las olas de calor extremo, cuya intensificación se espera durante el verano, justamente en las semanas del Mundial, las sequías prolongadas, los incendios forestales, las inundaciones y los fenómenos meteorológicos cada vez más intensos están modificando nuestras vidas. Incluso el deporte más popular del planeta ha tenido que adaptarse a estas nuevas condiciones”, expresó Garelli.

La organización recordó que el fútbol profesional ya enfrenta ajustes por temperaturas récord, entre ellos cambios de horario, pausas obligatorias de hidratación y medidas adicionales para jugadores, árbitros y aficionados. También citó la suspensión cercana a dos horas del partido entre Francia e Irak por una tormenta eléctrica asociada con lluvia intensa y caída de rayos.

“Estos fenómenos meteorológicos extremos vinculados a la crisis climática son cada vez más frecuentes y más intensos, hoy pueden ser lluvias torrenciales atípicas, mañana olas de calor, pasado mañana huracanes más intensos, el clima está cambiando pero estamos a tiempo de hacer algo al respecto”, agregó Garelli.

Con el mensaje “Si cambia el clima, cambia el juego”, Greenpeace México llamó a sumar acciones frente a la crisis climática y sostuvo que aún existe margen para cambiar el rumbo, aunque la ventana de oportunidad se reduce.

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MSL