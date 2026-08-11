Descartan Cyclospora en alimentos de Riviera Maya

UN COMERCIANTE de lechugas en la Central de Abasto, el 19 de abril de 2024.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) descartó la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis en las muestras de alimentos y agua recolectadas en 16 hoteles de la Riviera Maya, luego del aviso de viaje emitido por Reino Unido ante un incremento de casos entre viajeros con antecedentes de estancia en estos establecimientos.

La Secretaría de Salud informó que, en coordinación con la Dirección General de Epidemiología, Cofepris implementó acciones de vigilancia sanitaria para identificar la posible presencia del parásito y determinar si existía algún riesgo asociado con los hoteles señalados.

Como parte del operativo, las autoridades recolectaron 32 muestras de verduras y frutas provenientes de barras de alimentos, destinadas a la detección de Cyclospora cayetanensis.

También fueron tomadas 11 muestras de agua de uso humano, que fueron sometidas a análisis microbiológicos y fisicoquímicos básicos.

Durante la conferencia matutina, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que en México no existe un brote de ciclosporiasis.



Asimismo, la vigilancia epidemiológica se mantiene activa y permanente en todo el país. 🇲🇽



La ciclosporiasis es una enfermedad causada por… pic.twitter.com/kClIJp5iau — SALUD México (@SSalud_mx) August 8, 2026

Las muestras fueron procesadas en el laboratorio nacional de referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) de Cofepris, mediante métodos moleculares estándar de PCR en tiempo real, con base en el procedimiento establecido en el Bacteriological Analytical Manual (BAM).

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la totalidad de las muestras analizadas resultó negativa para Cyclospora cayetanensis. Asimismo, los análisis microbiológicos no detectaron indicadores de contaminación en los puntos evaluados.

La dependencia señaló que estos resultados indican que, en los sitios específicos inspeccionados, los procesos de control sanitario y manipulación de alimentos se encontraban dentro de los márgenes de seguridad establecidos.

No obstante, las autoridades sanitarias señalaron que mantendrán la vigilancia y el seguimiento epidemiológico, debido a que la trazabilidad de los alimentos y la supervisión de la cadena alimentaria son elementos fundamentales para identificar posibles riesgos y prevenir nuevos casos.

El aviso de Reino Unido había advertido sobre un incremento de infecciones por Cyclospora entre viajeros que habían visitado distintos hoteles de la Riviera Maya. Ante ello, las autoridades mexicanas pusieron en marcha las acciones de vigilancia para verificar las condiciones sanitarias de los establecimientos señalados.

Tras la vigilancia sanitaria y análisis moleculares en hoteles de la región, #Cofepris informa que las muestras arrojaron resultados negativos al patógeno. 🛡️

Consulta la información completa aquí: 🔗 https://t.co/W7Wj8f6HOF pic.twitter.com/APek7xvpP8 — COFEPRIS (@COFEPRIS) August 11, 2026

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LMCT