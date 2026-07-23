Cofepris descarta presencia de Cyclospora en lechugas de Taylor Farms México; análisis resultan negativos

La Secretaría de Salud informó que los análisis realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) descartaron la presencia del parásito Cyclospora cayetanensis en lechugas y agua de la planta de Taylor Farms México, luego de una inspección derivada de la alerta sanitaria emitida en Estados Unidos.

De acuerdo con la dependencia, las pruebas practicadas por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAyAC) y el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Guanajuato arrojaron resultado negativo para Cyclospora cayetanensis en las 10 muestras de materia prima y producto terminado analizadas, así como ausencia de coliformes fecales y parámetros fisicoquímicos dentro de lo establecido por la normatividad mexicana.

La inspección fue realizada del 18 al 20 de julio por personal de Cofepris, acompañado de especialistas de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Durante la visita se recolectaron 10 muestras de lechuga iceberg —cinco de producto en existencia y cinco de lechuga picada, lavada y desinfectada—, además de cuatro muestras de agua para análisis microbiológicos y fisicoquímicos.

Las muestras fueron procesadas mediante técnicas moleculares de PCR en tiempo real, conforme al método establecido en el Bacteriological Analytical Manual (BAM), utilizado como referencia internacional para este tipo de determinaciones.

La Secretaría de Salud (@SSalud_mx ) informa que fue Negativo el resultado de los análisis realizados por Cofepris para la detección de Cyclospora cayetanensis en lechugas de la planta de Taylor Farms en México.



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Falso positivo en Estados Unidos

La Secretaría de Salud explicó que Taylor Farms cuenta con un sistema de trazabilidad que permitió a las autoridades estadounidenses identificar el origen de un lote retenido en la aduana de Laredo, Texas, el cual nunca ingresó al mercado de Estados Unidos.

Precisó que fue de ese lote de donde se obtuvo la muestra que posteriormente arrojó un resultado falso positivo, situación reconocida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en la actualización publicada el pasado 19 de julio.

Asimismo, la empresa presentó evidencia de la aplicación de sistemas internacionales de inocuidad alimentaria, entre ellos HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), Codex Alimentarius, ISO, Primus GFS y SQF, utilizados para garantizar la seguridad de los alimentos a lo largo de toda la cadena de producción.

Sin riesgos sanitarios entre trabajadores

Como parte de la verificación, personal de la Dirección General de Epidemiología realizó una revisión sobre las condiciones de salud de los trabajadores de la planta, sin detectar brotes de enfermedades diarreicas ni situaciones que requirieran intervención de los servicios de salud.

Por su parte, Senasica informó que inició acercamientos con los productores de lechuga que abastecen a la empresa para fortalecer su incorporación a los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC), con el propósito de reforzar las medidas preventivas en la producción agrícola.

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MSL