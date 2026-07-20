FDA reconoce falso positivo en lechuga mexicana, pero mantiene vínculo con brote de Cyclospora

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) reconoció que una muestra de lechuga iceberg suministrada por Taylor Farms de México arrojó un falso positivo de Cyclospora.

Pese a la corrección, la dependencia mantuvo al proveedor de Guanajuato dentro de la investigación por un brote de ciclosporiasis detectado en cinco estados.

El saldo asciende a mil 644 personas enfermas, 94 hospitalizaciones y ningún fallecimiento en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental. Los síntomas comenzaron entre el 13 de mayo y el 13 de julio, según los registros de las autoridades sanitarias estadounidenses.

Para establecer el posible origen, especialistas analizaron la alimentación de 190 pacientes que acudieron a restaurantes Taco Bell antes de presentar malestares. De ese grupo, 90 por ciento reportó consumo de lechuga iceberg, mientras el rastreo de la cadena de suministro condujo a un solo abastecedor mexicano.

Tras revisar nuevamente el estudio de laboratorio, expertos federales concluyeron que el hallazgo “no representa una amplificación verdadera y debe considerarse un falso positivo”. Hasta el 19 de julio, ninguna prueba practicada directamente a los productos mexicanos había confirmado la presencia del parásito.

De acuerdo con la FDA, el resultado equivocado “no cambia la base de la investigación en curso ni los contundentes datos epidemiológicos que respaldan el actual retiro voluntario de Taylor Farms”. La agencia sostuvo que la evidencia disponible aún relaciona el brote con lechuga rallada procesada en instalaciones de la compañía en el centro de México.

Taylor Fresh Foods afirmó que la FDA le ofreció una disculpa después de rectificar el resultado. La empresa añadió que, hasta ese momento, la autoridad no había confirmado la presencia de Cyclospora en ninguna muestra de producto y precisó que el retiro se limita a lechuga cultivada y procesada en el centro de México.

Como parte del retiro iniciado el 17 de julio, Taylor Farms de México sacó del mercado estadounidense toda la lechuga iceberg originaria de la zona central del país. La acción comprende ensaladas Marketside comercializadas por Walmart en paquetes de aproximadamente 340 y 680 gramos, además de presentaciones ralladas cercanas a 227 y 454 gramos.

Las fechas de consumo de los productos afectados abarcan del 18 de julio al 3 de agosto de 2026. Otros lotes llegaron a restaurantes y clientes del sector alimentario, quienes recibieron instrucciones para devolverlos o desecharlos.

Taco Bell suspendió el uso de insumos provenientes del proveedor identificado. Las autoridades reforzaron las revisiones fronterizas, recabaron nuevas muestras y mantienen abierto el rastreo para determinar el origen y alcance del brote, así como la posible existencia de otras marcas, comercios o canales de distribución relacionados.

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FGR