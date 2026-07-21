Presidenta anuncia foros para crear propuesta de regulación del uso de IA

LA MANDATARIA, ayer, al abanderar a los atletas de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Al identificarse daños y riesgos al desarrollo cognitivo y a la salud mental de niños y adolescentes por el uso excesivo de pantallas, redes sociales e Inteligencia Artificial (IA), la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) el inicio de un debate nacional, junto a expertos y familias, que sirva como base para presentar ante el Congreso de la Unión una reforma con la que se regule el uso de estas tecnologías.

El plan busca consolidar una base para la reforma, sustentada en evidencias científicas y consideraciones internacionales, en las que se han evidenciado la adicción de las infancias a las plataformas digitales desde edades tempranas, lo que ha provocado efectos negativos en las etapas de desarrollo, como alteraciones en la coordinación psicomotora; que han motivado a que otros países emitan medidas regulatorias.

LA PRESIDENTA, al hablar sobre el debate nacional sobre el uso de celulares y plataformas tecnológicas por menores de edad, ayer, en conferencia de prensa ı Foto: Especial

La mandataria decidió esperar a que concluyera el Mundial para focalizar la atención al tema, ya que el objetivo no es prohibir, sino generar una reforma de regulación que emane de un consenso con la sociedad.

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“Nosotros queremos que ésta no sea una idea del Gobierno hacia la sociedad, sino que se construya un consenso para poder regular la Inteligencia Artificial (IA) y, sobre todo, las plataformas. Que se utilice el conocimiento científico que hoy se tiene sobre cómo se genera la adicción; de cómo, utilizarlo en la noche, antes de ir a dormir, provoca efectos en el sueño a niñas, niños, pero también en los adultos. Entonces, que se traduzca a algún esquema de regulación, pero, sobre todo, a la educación digital”, explicó.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, advirtió que se han encontrado afectaciones socioemocionales en los jóvenes, entre quienes se han comenzado a agravar la fragilidad emocional que deja cuadros de inseguridad y depresión: “No se trata de demonizar a las herramientas; más bien, entender las condiciones en que estos dispositivos se están integrando a la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y qué consecuencias tienen en su bienestar, desarrollo y aprendizajes”, aseveró.

Como parte de las acciones, la SEP emprendió tres foros en la región metropolitana, en Baja California Sur y Jalisco, pero se alistan otros tres más. El 19 de agosto en Nuevo León, el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en Guerrero, en los que se escuchará a expertos en diversas disciplinas para sumar al debate.

A éstos se incluyen diálogos comunitarios que se emprenderán con las madres y padres de familia, así como sectores académicos. Además, emprenderán una semana nacional de juegos tradicionales en septiembre para que las y los niños se desarrollen con otras actividades lúdicas.

Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Pública, comentó que una idea a considerar es prohibir el uso de celular durante el recreo en las escuelas y que no se use durante los tiempos de clase.

Subrayó que la regulación del uso de dispositivos digitales en las escuelas ya es una tendencia mundial, donde 114 sistemas educativos ya cuentan con políticas de regulación o restricción en 58 por ciento de los países del mundo. Algunos de ellos son Colombia, Inglaterra, Holanda, Chile, Francia, Italia, Nueva Zelanda, China, Grecia, entre otros.

Andrés Morales Arciniegas, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México, señaló que estas tecnologías ya representan “desafíos” para el bienestar físico, mental y socioemocional de niños, niñas y jóvenes, así como para la protección de su privacidad, los datos personales y la calidad de las interacciones humanas.

Entre las estadísticas globales se encontró que una de cada tres personas que hoy está conectada a internet es un niño, una niña o un adolescente y que el 83 por ciento de los padres y las madres hoy está preocupado porque sus hijos pasan demasiado tiempo frente a las pantallas y dos tercios reconocen que ellos mismos tienen dificultades para controlar el uso.

Comentó que algunas medidas adoptadas por otros países son las de prohibir el uso de teléfonos celulares durante la primaria y la secundaria, restringir el acceso de menores de edad a redes sociales, establecer límites de tiempo de uso, campañas pedagógicas para promover el uso razonable de las pantallas y exigencias a las escuelas para que ellas mismas desarrollen políticas propias de restricciones.

CSP: Fue invitación de Trump asistencia a NY

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que su visita a Estados Unidos para acompañar en la clausura de la Copa Mundial 2026 fue una respuesta a la cortesía que tuvo su homólogo estadounidense, Donald Trump, al invitarla, pero ello no significó mantenerse firme en las posturas que su gobierno ha encabezado.

La mandataria compartió que ya había sido invitada por la FIFA para asistir al cierre de la justa mundialista, pero hasta entonces su decisión era no acudir; sin embargo, comentó que el viernes por la mañana sostuvo una llamada directa con el republicano y fue hasta entonces que aceptó.

El Dato: LA PRESIDENTA entregó la presea Balón de Oro del Mundial 2026 al mediocampista español Rodrigo Hernández, que lo reconoce como el mejor jugador del torneo.

“Hasta el viernes La única invitación que había recibido para ir era de la FIFA. Y estaba valorando ir o no ir, pero había pensado no asistir. Y el sábado tuvimos una conversación telefónica con Trump. Y ahí fue donde me dijo, me invitó personalmente. Me dijo: ‘¿Claudia, vas a venir?’, y le dije: ‘Bueno, si usted me invita, Presidente Trump’. Dijo: ‘Sí, sí estás invitada, ven, vas a estar sentada ahí junto a nosotros’. Entonces, dije: ‘Bueno, pues hay que ir porque ahora sí que como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente’", contó.

Al inicio de su conferencia nacional comentó que sostuvo una breve conversación en materia comercial con Trump y con el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, quien también acudió a la clausura, pero no brindó detalles sobre lo comentado.

Recordó que esta semana iniciará la segunda ronda de conversaciones relativas a la revisión del TMEC.

En su visita también tuvo acercamientos breves con el secretario de Estado, Marco Rubio; el representante comercial de EU, Jamieson Greer y con el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

“Fueron momentitos, en realidad. Y ya después con el Presidente Trump y el Primer Ministro Carney eh realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para poder comentar el tema comercial. Con Canadá tienen otros temas también, el tema de seguridad porque Canadá pertenece a la OTAN. Entonces, ellos también platicaron de eso. Recuerden que el día de hoy inicia esta segunda ronda de conversaciones sobre la revisión del tratado. Y pues esperamos poder completar algunos acuerdos esta semana”, comentó.

Describió el encuentro como cordial y de amabilidad en la que el trato que hubo fue de respeto.

“Todos se portaron muy respetuosos y agradables, fue un ambiente de mucha cordialidad. Y hubo igual con el rey de España, con el jefe del Estado español, con el presidente de España. Fue un ambiente de buen ambiente en ese momento. Y ya bajamos después a un buen partido también. Bajamos a dar los premios”, comentó.

Comentó que en un primer momento contempló viajar en un vuelo comercial, por lo que se movilizó junto a su equipo para conseguir un boleto de avión, pero el adquirido se canceló por la tormenta eléctrica que se desató y fue esta la situación por la que decidió de viajar en una aeronave de la Defensa Nacional.

Reiteró su agradecimiento por la recepción que le dieron los paisanos que residen en Estados Unidos.

Oficialismo y oposición apoyan viaje diplomático

| Por Claudia Arellano |

EL PRESIDENTE de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), Ricardo Monreal, respaldó la decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum de asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al afirmar que su presencia respondió a razones de cortesía diplomática y al fortalecimiento de la relación bilateral con Estados Unidos.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador sostuvo que la participación de la mandataria en el encuentro deportivo fue adecuada, al tratarse de un evento de alcance internacional en el que México fungió como país coanfitrión junto con EU y Canadá.

38 millones de mexicanos viven en Estados Unidos

El diputado señaló que el Mundial de 2026 trascendió el ámbito deportivo y se convirtió en un escaparate internacional para mostrar la imagen del país: “El Mundial del 2026 con México como anfitrión, junto a Estados Unidos y Canadá, fue más que una competencia deportiva; durante semanas se convirtió en un escaparate de lo que somos y, sobre todo, de la nación que hemos decidido construir”.

En ese contexto, defendió la decisión de Sheinbaum de aceptar la invitación formulada por el presidente Donald Trump para asistir al partido: “Hizo bien la Presidenta Claudia Sheinbaum en aceptar la invitación que le formulara el presidente de EU. Hizo bien por cortesía, por diplomacia y por intensificar las relaciones bilaterales y profundizar las preocupaciones que nos asisten como nación independiente y soberana”.

DE IZQ. A DER.: Los mandatarios de EU, Donald Trump; México, Claudia Sheinbaum, y Canadá, Mark Carney, además del rey Felipe VI de España, dan la Copa a la selección española el 19 de julio. ı Foto: Especial

Por su parte, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró que la visita de la Presidenta Sheinbaum a EU debió asumirse como un acto de diplomacia de Estado y no como una excepción, al tiempo que llamó a fortalecer la relación bilateral con el gobierno estadounidense.

López Rabadán destacó la relevancia de la comunidad mexicana en EU y su aportación al desarrollo económico: “En EU viven millones de mexicanas y mexicanos que son un pilar de la economía y la sociedad muy importante, tanto mexicana como norteamericana”.

Añadió que la comunidad México-estadounidense es uno de los principales vínculos entre ambas naciones, por ello, nuestro país necesita recuperar una posición de mayor liderazgo internacional mediante una relación estrecha con EU y Canadá

Siempre piensen en su país: Claudia Sheinbaum

| Por Enrique Villanueva |

El Salón de la Tesorería de Palacio Nacional fue el sitio en el que la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación de deportistas que representará al país del 24 de julio al 8 de agosto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana.

La mandataria instó a los 646 atletas que conforman la delegación a que cada vez que estén en competencia sientan orgullo de representar a un pueblo tan grandioso y trabajador, y puso como ejemplo a la Selección Mexicana de Futbol, asegurando que confía en que los atletas también le brinden muchas alegrías a la gente como las ocurridas en las últimas semanas.

El Dato: México recibió la primera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 12 de octubre al 2 de noviembre de 1926.

“Ustedes representan a México y lo hacen con un orgullo extraordinario. Siempre piensen en su país. Así se lo dije a la Selección de Futbol cuando tuve la oportunidad de abanderarlos, también dije: “Siempre piensen en su país”. Y la verdad es que salieron a la cancha con un fervor y una convicción que contagió a todo el pueblo de México, y estoy segura que así lo van a hacer ustedes”, resaltó Sheinbaum Pardo durante su discurso en el evento.

La tiradora Gabriela Rodríguez y el clavadista Juan Celaya fueron los abanderados que recibieron el lábaro patrio con el que dirigirán al contingente nacional que desfilará en la ceremonia de apertura de la competencia regional, a celebrarse el próximo viernes 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Claudia Sheinbaum también hizo énfasis en los entrenadores y familiares de los deportistas que acudirán a la competencia que precisamente este 2026 cumple 100 años de vida.

Por su parte, el titular de la Conade, Rommel Pacheco, apeló a la frase “¿Y si sí? “ que cobró fuerzas el último mes, haciendo énfasis en que está convencido que serán varios los deportistas que desde tierras dominicanas traerán el metal dorado a México.

“Vamos a continuar pensando el “¿y si sí?”. Y estoy seguro que cuando ustedes estén compitiendo, no sólo es el “¿y si sí?”, estoy seguro que van a traer esas medallas de oro para México”, dijo Pacheco Marrufo, quien también reveló que el organismo que dirige invirtió 60 millones de pesos para garantizar la participación de los atletas tricolores en la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La ciclista Yareli Acevedo habló en lugar de todos los deportistas que competirán por México en el país caribeño a partir del próximo fin de semana. Aseguró que todos comparten la misión de representar de la mejor manera al país y a la gente que confía en ellos.

“Cada uno de nosotros tiene una historia diferente, pero hoy todas esas historias se unen bajo los mismos colores, porque representar a México es mucho más que competir. Es llevar en el pecho el nombre de millones de personas que creen en nosotros”, remarcó la ciclista de 24 años en Palacio Nacional.

María José Alcalá, titular del COM, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a Rommel Pacheco el apoyo brindado a los deportistas para que lleguen lo mejor preparados a Santo Domingo. “Usted aquí va a encontrar medallas de oro, medallas de plata, medallas de bronce. Y usted va a poder presumir que, estos mexicanos, usted nos guía, nos guía para que el México que queremos siga siendo mucho mejor”, le dijo Alcalá a la mandataria.