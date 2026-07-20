Fue un ambiente de mucha cordialidad, fue un buen momento: CSP tras asistir a final del Mundial

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes en Palacio Nacional, durante su conferencia de prensa, que fue un ambiente de mucha cordialidad y fue un buen momento el asistir a la final de la Copa del Mundo de futbol, en Nueva York, la tarde del domingo 19 de julio.

“Es ejemplo de coordinación de los tres países porque salió muy bien el Mundial”, dijo Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum compartió que ya había sido invitada por la FIFA para asistir al cierre de la justa mundialista, pero hasta entonces su decisión era no acudir; sin embargo, comentó que el viernes por la mañana sostuvo una llamada directa con el republicano y fue hasta entonces que aceptó.

“Hasta el viernes La única invitación que había recibido para ir era de la FIFA. Y estaba valorando ir o no ir, pero había pensado no asistir. Y el sábado tuvimos una conversación telefónica con Trump. Y ahí fue donde me dijo, me invitó personalmente. Me dijo: ‘Claudia, ¿vas a venir?’, y le dije: “Bueno, si usted me invita, presidente Trump’. Dijo, ‘Sí, sí estás invitada, ven, vas a estar sentada ahí junto a nosotros’. Entonces, dije: ‘Bueno, pues hay que ir porque ahora sí que como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente”, contó.

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FGR