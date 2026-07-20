EU señala que supuestos espías rusos operaron bajo cobertura diplomática en México

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe en el que señala que “altos cargos de los servicios de inteligencia rusos” han operado en México bajo cobertura diplomática para recabar información sobre Washington, algo que “ha sido una fuente de tensión diplomática”.

La acusación forma parte del documento Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI, elaborado por el Departamento de Estado, en el que describe la alianza entre La Habana y Moscú como una asociación estratégica que permite a Rusia “proyectar su poder” en la región.

“La presencia de altos cargos de los servicios de inteligencia rusos en México, que se hacen pasar por diplomáticos para recabar información sobre los Estados Unidos, ha sido una fuente de tensión diplomática entre los Estados Unidos y México en los últimos años”, señala el informe, sin ofrecer más detalles.

Además, describe a Ciudad de México como un “importante centro de actividad diplomática y de inteligencia cubana”, al señalar que en la capital mexicana se dieron “amplios contactos” entre líderes de la organización puertorriqueña conocida como Los Macheteros y personal de inteligencia de La Habana, según registros del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

EU detalla relación entre Rusia y Cuba

Según reportes recogidos por el Departamento de Estado, esa organización funcionó en los hechos como un frente cubano, con apoyo y dirección “de primera mano”.

El informe detalla que una célula de ese grupo atacó en 1979 un autobús de la Marina estadounidense con rifles AK-47. La emboscada mató a dos marinos e hirió a nueve. Menos de tres años después, otra agresión contra cuatro tripulantes del USS Pensacola dejó una víctima mortal.

Como referencia, el FBI calculaba en 1973 que unos 135 militantes puertorriqueños habían recibido en Cuba “instrucción extensa en tácticas de guerra de guerrillas , preparación de artefactos explosivos y métodos sofisticados de sabotaje”.

Según el documento, Cuba ofrece a Rusia una ubicación estratégica a unos 144 kilómetros de Florida, acceso a redes regionales y colaboración con su dirección de inteligencia. A cambio, Moscú aporta créditos, energía, equipo militar y capacidades técnicas.

Rusia conserva en Cuba su mayor instalación de inteligencia de señales en el extranjero, según el informe. La isla alberga 18 centros conocidos de ese tipo, dos pertenecen a Moscú y cuentan con oficiales militares rusos, además de ingenieros y expertos técnicos.

El Departamento de Estado sostiene que las transferencias tecnológicas de Moscú mantienen sistemas de vigilancia estatal y probablemente apoyan ciberataques, desinformación y propaganda antiestadounidense.

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cehr