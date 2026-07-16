Pentágono analiza alternativas para ofensiva en Cuba

En mayo, funcionarios de inteligencia de EU evaluaron cómo respondería Cuba a una posible acción militar, mientras el gobierno acusó a la isla de fortalecer lazos con Rusia, China e Irán.

Altos funcionarios del Pentágono han evaluado en las últimas semanas distintas opciones para una posible acción militar contra Cuba, incluido un eventual asalto aéreo encabezado por el Ejército de Estados Unidos, informó ayer la cadena CBS News, con base en testimonios de funcionarios estadounidenses familiarizados con las conversaciones.

Según el reporte, una de las alternativas analizadas contempla la participación de miles de soldados de la 101.ª División Aerotransportada, la única unidad estadounidense entrenada para una operación de ese tipo. Sin embargo, las fuentes consultadas recalcaron que estas sesiones informativas no significan que el presidente Donald Trump o el Pentágono hayan decidido ejecutar alguna intervención militar.

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Consultado por CBS News, el secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, evitó confirmar o desmentir los reportes y señaló que “no hacemos comentarios sobre operaciones militares hipotéticas”.

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El medio estadounidense indicó que cualquier acción contra Cuba representaría un reto para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ya que buena parte de sus recursos y capacidades permanecen concentrados en otros escenarios, entre ellos Irán.

Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado que Washington mantiene como prioridad una vía diplomática para impulsar una transición política y reformas económicas en la isla. No obstante, también ha sostenido que el gobierno cubano rechaza esos cambios.

CBS News añadió que entre las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos figura la presunta adquisición de drones de origen desconocido por parte de Cuba.

En junio pasado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó la base naval de Guantánamo y advirtió que sería imprudente que La Habana intentara obtener armamento capaz de alcanzar esa instalación o territorio estadounidense.