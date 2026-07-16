EU agudiza los ataques contra Irán y refuerza bloqueo naval

Estados Unidos lanzó ayer una nueva ofensiva contra instalaciones militares de Irán y reforzó el bloqueo naval sobre sus puertos, en una nueva escalada del conflicto en torno al estrecho de Ormuz. En respuesta, Teherán aseguró que enfrenta una “guerra existencial” con Washington y amenazó con ampliar el cierre de rutas de exportación de energía en la región.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que la primera ofensiva duró 90 minutos y estuvo dirigida contra sistemas de defensa costera, depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero en la isla iraní de Gran Tunb. Horas después confirmó una segunda oleada de ataques con el mismo objetivo: reducir la capacidad militar iraní para amenazar a los buques que cruzan el estrecho de Ormuz, por donde transita 20 por ciento del comercio marítimo mundial de petróleo.

El Dato: Un hospital infantil de Irán especializado en cáncer fue evacuado en medio de los bombardeos estadounidenses en contra de la ciudad de Ahvaz.

Tras los bombardeos, medios iraníes reportaron ataques en Bandar Abbas, Ahvaz, Konarak y la isla de Hengam. La televisión estatal IRIB señaló que uno de los ataques ocurrió cerca de un hospital con un centro oncológico pediátrico en Ahvaz, lo que obligó a evacuar temporalmente a pacientes y familiares.

El Ministerio de Salud de Irán informó que más de 260 personas resultaron heridas durante la última oleada de ataques y que 222 ya fueron dadas de alta. Además, autoridades iraníes señalaron que más de 30 civiles murieron en bombardeos recientes en el sur del país y que al menos siete militares fallecieron durante un ataque contra una base militar.

68.9 por ciento la inflación iraní al cierre del año

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que su país enfrenta una “guerra esencial y existencial” con Estados Unidos. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, aseguró que “actualmente no tenemos planes de negociar y seguimos centrados en defender el país”, al tiempo que dijo que Irán responderá agresiones.

En tanto, la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que podría cerrar otras rutas de exportación de petróleo y gas en la región y afirmó que “la exportación de petróleo y gas de la región será para todos o para nadie”. Además, reiteró que responderá a las acciones militares de EU.

Mientras tanto, el ejército estadounidense confirmó que mantiene el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, restablecido el martes, y reportó que desvió dos buques comerciales que intentaban ingresar o salir de esos puertos para garantizar el cumplimiento de la medida.

Asimismo, informó que deshabilitó un petrolero vacío que navegaba hacia la isla de Jarg, una arteria económica vital para Teherán. Es el primer barco deshabilitado por las fuerzas de ese país desde que el bloqueo naval de los puertos iraníes entró en vigor el martes.

Dentro del gobierno estadounidense también surgieron diferencias sobre la estrategia. El vicepresidente JD Vance defendió mantener abierta la vía diplomática al señalar que el conflicto no puede resolverse sólo mediante la fuerza militar, mientras que el magnate ha puesto en duda la utilidad de continuar las negociaciones con Teherán.

La escalada también alcanzó a otros países de la región. Kuwait informó que interceptó 21 drones y cuatro misiles de crucero procedentes de Irán dirigidos contra instalaciones estratégicas. Mientras que en Erbil, Irak, se registraron ataques con drones cerca del consulado de EU, una base militar y el aeropuerto, mientras que el Ejército iraní dijo que lanzó una nueva ofensiva con drones contra bases de EU en Jordania, Bahrein y Kuwait como parte de su operación “Relámpago”.