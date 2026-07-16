Nicolás Maduro debe pagar 314 mdd

El juez también determinó que Maduro cometió “actos de terrorismo internacional” y que las víctimas fueron sometidas a secuestro, tortura y detención arbitraria.

UN JUEZ federal de Estados Unidos ordenó ayer al depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a varios integrantes del chavismo pagar 314 millones de dólares como indemnización a más de una decena de ciudadanos estadounidenses que los demandaron por secuestro, tortura y terrorismo.

La resolución fue emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida. También responsabilizó al ministro del Interior, Diosdado Cabello; y al ministro de Agricultura, Vladimir Padrino, al empresario y exministro Alex Saab, al llamado Cártel de los Soles, entre otros. El juez Darrin P. Gayles excluyó del pago a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a Petróleos de Venezuela y a la Corporación Venezolana del Petróleo.

La demanda fue presentada por personas secuestradas en Venezuela, entre ellas Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, y dos menores de edad.

El juez dijo que Nicolás Maduro “ha secuestrado y detenido arbitrariamente a ciudadanos de EU para canjearlos.wtw