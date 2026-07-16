Trump celebra “gran trabajo” del ICE que ha cobrado 22 vidas

Dos mujeres colocan un aviso sobre una próxima concentración por los asesinatos del ICE en Biddeford, ayer.

Estados Unidos mantendrá las detenciones de vehículos realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante los operativos migratorios. El presidente Donald Trump rechazó ayer la pausa temporal que funcionarios de su gobierno ordenaron el martes tras la muerte de dos hombres durante controles de tránsito en Texas y Maine, y afirmó que esa práctica seguirá.

El magnate sostuvo que los agentes de ICE realizan un trabajo que, a su juicio, ha contribuido a reducir la delincuencia en el país y pidió que continúen con esas acciones. Además, aseguró que abandonar esa herramienta favorecería a los criminales y responsabilizó a la administración del expresidente Joe Biden de haber permitido el ingreso de millones de personas sin controles.

El Dato: Human Rights Watch señaló que la tasa de mortalidad entre personas detenidas por el ICE, desde la llegada de Trump, está en su nivel más elevado en más de 10 años.

“Debemos ser fuertes, duros e inteligentes, y no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas de ICE para combatir el crimen: la detención de tráfico”, escribió en su red, Truth Social.

Sus declaraciones contradijeron la decisión comunicada un día antes por funcionarios federales, quienes ordenado suspender de manera temporal la mayoría de las detenciones de vehículos después de los tiroteos ocurridos en Houston, Texas, y Biddeford, Maine.

Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, explicó que la medida no representaba un cambio. “No se trata de un cambio de política, sino de una pausa temporal. Ésta será una revisión a corto plazo para garantizar la seguridad de los agentes del ICE y que actúen correctamente”, declaró.

Sin embargo, el republicano expresó su molestia por la decisión. De acuerdo con información difundida por diversos medios de su país, el mandatario reaccionó con enojo después de conocer la cobertura sobre la suspensión temporal y ordenó revertirla al considerar que proyectaba una imagen de debilidad frente a su política migratoria.

3 inmigrantes han muerto en dos semanas en EU

REAVIVAN POLÉMICA. La suspensión temporal surgió después de que agentes del ICE dispararan contra dos conductores que finalmente murieron durante operativos migratorios.

Uno de los casos ocurrió en Houston, donde falleció el ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo. Días después murió en Biddeford, Maine, el colombiano Johan Sebastián Durán, de 25 años, quien estaba casado, tenía una hija de tres años y, según organizaciones defensoras de migrantes, contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos.

Las autoridades reconocieron que ninguno de los dos hombres era el objetivo original de las operaciones. Los hechos provocaron protestas en Maine, Houston y Boston, además de cuestionamientos sobre el uso de fuerza letal y la ausencia de cámaras corporales entre los agentes del ICE.

Con estos casos, ya suman cinco personas fallecidas por disparos de agentes del ICE desde los incidentes registrados a principios de año en Minnesota, donde también murieron dos ciudadanos estadounidenses durante operativos relacionados con la estrategia migratoria del gobierno de Donald Trump. De acuerdo con otros recuentos citados en los reportes, al menos siete personas han muerto durante acciones federales de control migratorio desde enero de 2025.

18 por ciento de la población texana es extranjera

DENUNCIAN EXCESOS. La controversia sobre las operaciones del ICE coincidió con la publicación de un informe elaborado por Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que documenta presuntos abusos en Camp East Montana, un centro de detención ubicado dentro de la base militar Fort Bliss, en El Paso, Texas.

El reporte reúne testimonios de 71 personas detenidas durante un periodo de cinco meses. De ellas, 64 fueron golpeadas por guardias o presenciaron agresiones contra otros migrantes.

Los testimonios también describen negativas de atención médica, restricciones para comunicarse con familiares y abogados, alimentos en malas condiciones, baños cubiertos de heces fecales, falta de artículos básicos de higiene, inundaciones en las áreas de alojamiento y largos periodos sin acceso al aire libre.

El documento señala además que algunos detenidos fueron presionados para abandonar sus procesos migratorios y aceptar deportaciones a terceros países bajo amenazas de violencia, procesamiento penal o detención indefinida.

El informe también recuerda que al menos tres personas murieron desde que abrió ese centro de detención. Entre ellas figura un migrante cubano de 55 años, cuyo fallecimiento fue, posteriormente, clasificado como homicidio por un médico forense local.

El Tip: El fallecimiento del ciudadano venezolano ocurre en medio de decesos de un mexicano y un colombiano.

AHORA UN VENEZOLANO. Asimismo, el ICE informó la muerte del venezolano Jesús Manuel Arenas Silva, de 45 años, quien falleció cuando era trasladado a un centro de detención en Georgia.

La dependencia indicó que el migrante fue encontrado inconsciente durante el trayecto y trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto. De manera preliminar, el organismo señaló que la causa probable fue un paro cardiaco, aunque el resultado oficial permanece pendiente.

Con este caso, suman 22 migrantes fallecidos bajo custodia del ICE durante 2026, después de los 33 registrados en 2025, la cifra anual más alta de las últimas dos décadas, de acuerdo con datos citados por National Immigration Project.

Congreso condena muerte de migrantes mexicanos

| Por Tania Gómez |

LA COMISIÓN Permanente del Congreso de la Unión condenó el fallecimiento de 17 migrantes mexicanos bajo custodia o en el contexto de operativos migratorios en Estados Unidos y demandó al gobierno de ese país esclarecer los hechos, garantizar el respeto a los derechos humanos y reforzar la protección de los connacionales. La cifra de víctimas aumentó la noche del martes a 18, luego de confirmarse un nuevo deceso, lo que intensificó la preocupación de legisladores de todas las fuerzas políticas.

Durante la discusión, el acuerdo recibió el respaldo de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, PVEM y PT; sin embargo, el PRI decidió no sumarse.

El tricolor argumentó que, aunque condena las muertes de los connacionales y expresa solidaridad con sus familias, el texto era incompleto porque no señalaba la responsabilidad del Gobierno mexicano por la falta de una estrategia eficaz para proteger a los migrantes frente al endurecimiento de la política en EU, por lo que votó en contra del acuerdo.

Legisladores guardaron un minuto de silencio por las víctimas, ayer. ı Foto: Especial

Durante la sesión, senadores y diputados expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y respaldaron el exhorto para que la Secretaría de Relaciones Exteriores fortalezca la asistencia consular y dé seguimiento puntual a cada uno de los casos.

La presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente, la senadora morenista Laura Itzel Castillo, sostuvo que el Congreso no puede permanecer indiferente ante estos hechos y que es indispensable investigar las circunstancias en que ocurrieron las muertes: “No podemos permitir que la vida de nuestros connacionales quede desprotegida”.

A nombre del PAN, la diputada Verónica Pérez lamentó los fallecimientos y manifestó el respaldo de su bancada a las familias afectadas y cuestionó la falta de resultados del Gobierno mexicano para proteger a los connacionales.

El acuerdo aprobado por la Comisión Permanente también llama a fortalecer la atención consular, brindar acompañamiento a los familiares de las víctimas y mantener una vigilancia permanente sobre las condiciones en los centros de detención migratoria.