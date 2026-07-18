Ucrania ataca centros logísticos y una instalación petrolera en Rusia; Moscú reporta nueve muertos y más de 60 heridos

Autoridades rusas reportaron un fallecido, 37 heridos y la intercepción de más de 370 drones durante la ofensiva ucraniana.

Ucrania aseguró haber alcanzado instalaciones logísticas y una infraestructura petrolera en territorio ruso, en una ofensiva de largo alcance que, según el presidente Volodímir Zelenski, respondió a los ataques de Moscú contra ciudades e infraestructura civil ucraniana.

Por su parte, las autoridades rusas informaron que los ataques dejaron nueve personas muertas y más de 60 heridas, además de daños en infraestructura civil e industrial.

Una columna de humo se eleva desde un almacén en Elektrostal, región de Moscú, tras un ataque con drones atribuido por Rusia a Ucrania. ı Foto: Reuters

En un mensaje difundido en redes sociales, Zelenski afirmó que las fuerzas ucranianas impactaron dos importantes centros logísticos ubicados en las regiones de Moscú y Tambov, a más de 500 y casi 700 kilómetros de la línea del frente.

Según el mandatario, esas instalaciones eran utilizadas para abastecer componentes sujetos a sanciones destinados a la producción de drones y equipos de navegación.

Daños en un jardín de niños de Elektrostal, en la región de Moscú, después de un ataque con drones atribuido por Rusia a Ucrania. ı Foto: Reuters

Asimismo, señaló que también fue atacada una instalación petrolera, además de objetivos en el mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, territorio que Kiev considera temporalmente ocupado.

El presidente ucraniano atribuyó la operación a unidades de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, las Fuerzas de Operaciones Especiales, las Fuerzas Armadas, el Servicio de Seguridad y la Inteligencia de Defensa de Ucrania, a cuyos integrantes agradeció por la ejecución coordinada de los ataques.

Rusia coonfirma nueve muertos y más de 60 heridos por el ataque

Por su parte, autoridades rusas informaron que uno de los ataques impactó un almacén de la empresa Wildberries en la ciudad de Kotovsk, en la región de Tambov, donde siete trabajadores del turno nocturno murieron y otras 25 personas resultaron heridas.

Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026

El gobernador regional, Yevgueni Pervyshov, indicó que el inmueble se incendió tras el impacto de los drones.

En tanto, otro almacén de la misma empresa, ubicado en Elektrostal, al este de Moscú, también fue alcanzado.

Según el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov, el ataque dejó 37 personas lesionadas, una de las cuales falleció posteriormente en un hospital.

Today, together with Pavlo Palisa, we continued our discussions with the corps commanders defending the most intense sections of the front. Joining us were Brigadier General Dmytro Voloshyn, Commander of the 8th Airborne Assault Corps; Major General Artem Bohomolov, Commander of… pic.twitter.com/33pXGo98BV — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026

Además, los restos de un dron provocaron un incendio en un depósito de petróleo en la ciudad de Noginsk, lo que obligó a evacuar una maternidad cercana y un edificio residencial.

Mientras que otra persona murió en un ataque con drones contra la región de Bélgorod durante la tarde del sábado.

Las autoridades rusas señalaron que los sistemas de defensa antiaérea interceptaron 379 drones ucranianos sobre 19 regiones, así como sobre Crimea y los mares Negro y de Azov. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, afirmó que decenas de aparatos fueron destruidos antes de alcanzar la capital.

Por otra parte, Zelenski informó que sostuvo una reunión con comandantes militares para revisar la situación en los frentes de Sloviansk, Pokrovsk, Oleksandrivka y la región de Járkov, donde evaluaron el suministro de artillería de largo alcance, proyectiles de 155 milímetros, sistemas no tripulados y medidas para reforzar la logística y las capacidades defensivas de las fuerzas ucranianas.

Con información de Europa Press, Reuters y AP.

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