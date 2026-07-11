Rusia ataca Ucrania con misiles y drones; hay al menos 7 muertos y decenas de heridos

Columna de humo se eleva sobre Kiev, tras el ataque ruso.

Una nueva oleada de ataques con misiles y drones lanzada por Rusia contra varias regiones de Ucrania dejó al menos siete muertos y decenas de heridos durante la madrugada de este sábado, incluidos 11 lesionados en Kiev, donde los bombardeos alcanzaron infraestructura civil, informaron autoridades ucranianas.

Los ataques impactaron también las regiones de Sumy, Odesa, Járkov, Zaporiyia y Chernígov, según autoridades de Ucrania.

Siete muertos y decenas de heridos, 11 en Kiev, el balance

En Kiev, los servicios de emergencia reportaron incendios en edificios de oficinas y almacenes tras los impactos, mientras que entre los 11 heridos se encuentra un menor de edad.

Equipos de emergencia atienden los daños en Sumy, Ucrania, tras el ataque ruso. ı Foto: Reuters

Por otro lado, en Sumy, dos bombas planeadoras alcanzaron una zona concurrida de la ciudad, una de ellas una parada de autobús, lo que dejó cinco muertos y 31 heridos, de acuerdo con las autoridades locales.

Originalmente se habían reportado cuatro fallecidos, pero, horas después, autoridades locales informaron que uno más perdió la vida en el hospital. Mientras que otros cinco lesionados se encuentran graves.

Columna de humo se eleva sobre Kiev, tras el ataque ruso. ı Foto: Reuters

Finalmente, en Odesa, un ataque con misiles provocó la muerte de dos personas y dejó un herido, mientras que en Járkov un dron impactó una empresa civil y causó siete lesionados.

Se destruyó mayoría de drones, asegura Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó que Rusia lanzó durante la noche 121 drones y 12 misiles, entre ellos seis balísticos.

Según el mandatario, las defensas aéreas lograron derribar la mayoría de los drones y algunos misiles, aunque ninguno de los proyectiles balísticos pudo ser interceptado.

Equipos de emergencia atienden los daños en Sumy, Ucrania, tras el ataque ruso. ı Foto: Reuters

"Las infraestructuras civiles fueron alcanzadas incluso antes de que se emitiera la alerta de ataque aéreo. Nuestros defensores lograron derribar la mayoría de los objetivos, pero no los misiles balísticos“, dijo Zelenski, en declaraciones recogidas por agencias internacionales.

No obstante, el mandatario volvió a pedir a los aliados occidentales acelerar la entrega de los sistemas de defensa aérea comprometidos durante la reciente cumbre de la OTAN.

La Fuerza Aérea de Ucrania indicó que fueron derribados o neutralizados electrónicamente 111 drones y dos misiles, aunque se registraron impactos directos en 11 ubicaciones y daños adicionales por la caída de escombros de proyectiles interceptados en otros tres puntos.

Columna de humo se eleva sobre Kiev, tras el ataque ruso. ı Foto: Reuters

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que sus fuerzas atacaron instalaciones de producción de drones en Kiev y objetivos portuarios en Izmail y Chornomorsk, en la región de Odesa.

En paralelo, Ucrania informó haber atacado embarcaciones rusas utilizadas para logística militar en el mar de Azov. Moscú confirmó el ataque, aunque sostuvo que solo cuatro barcos sufrieron daños menores y reportó la muerte de un marinero durante la ofensiva.

Con información de Reuters, Europa Press y AP.

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