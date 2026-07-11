Trump presume ser ‘el número uno’ en TikTok

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar a TikTok en el centro de la conversación al asegurar que es “el número uno” dentro de la popular plataforma de videos cortos.

Durante un evento en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que miles de millones de personas ven contenido relacionado con él y utilizó ese argumento para defender su influencia en redes sociales.

“Sigo escuchando mucho sobre TikTok y toda la influencia que tienen (...) Pero aquí está el único problema: soy el número uno en TikTok. ¿Lo pueden creer? Soy el número uno. Miles de millones y miles de millones de personas están viendo a Trump”, declaró.

Trump no explicó a qué métrica hacía referencia, por lo que su afirmación no puede verificarse de forma literal. Sin embargo, si se interpreta como una referencia al número de seguidores, las cifras públicas disponibles no la respaldan, ya que existen numerosas cuentas con una audiencia considerablemente mayor.

Trump:



I keep hearing so much about TikTok and all of the influence they have and how it's unfair and how it's this and that. But here's the only problem: I'm number one on TikTok.



Can you believe it? I'm number one. Billions and billions of people are looking at Trump.



How… pic.twitter.com/3xrNfQ18Kg — Clash Report (@clashreport) July 11, 2026

¿Es Trump el “número uno” en TikTok?

El mandatario no aclaró si hablaba de seguidores, visualizaciones, interacciones u otro indicador.

No obstante, las cifras públicas muestran que su cuenta está lejos de ocupar el primer lugar entre los perfiles más seguidos de TikTok. Asimismo, la plataforma cuenta con creadores que superan ampliamente los 100 millones de seguidores.

Por ello, aunque Trump aseguró ser “el número uno en TikTok”, la declaración carece de un parámetro específico que permita comprobarla y, si se interpreta como una referencia al número de seguidores, los datos disponibles la contradicen.

¿Cuántos seguidores tiene Trump en TikTok?

Aunque Donald Trump aseguró ser “el número uno en TikTok”, las cifras públicas disponibles muestran otro panorama.

La cuenta oficial del presidente estadounidense, @realdonaldtrump, acumula alrededor de 16.7 millones de seguidores y más de 121 millones de “Me gusta” en la plataforma.

Con esa cifra, Trump está lejos de encabezar el ranking de las cuentas con más seguidores en TikTok. Los primeros lugares corresponden a creadores de contenido como Khaby Lame, Charli D’Amelio y MrBeast, quienes superan los 100 millones de seguidores cada uno. Incluso la cantante Taylor Swift cuenta con aproximadamente 33.5 millones de seguidores, el doble que Trump.

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MSL