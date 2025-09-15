Trump insinúa que hubo acuerdo con China para ‘salvar’ TikTok; diálogo con Beijing salió ‘muy bien’

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, asegura que se alcanzó acuerdo con China sobre "cierta compañía que los jóvenes quieren salvar".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever que se llegó a un acuerdo con representantes comerciales de China con el objetivo de “salvar” la operación de la red social TikTok en su país.

A través de su red social Truth, el presidente estadounidense aseguró que la reunión entre representantes comerciales de Estados Unidos y de China “salió muy bien”, y que se alcanzó un acuerdo relevante sobre “cierta compañía que los jóvenes quieren salvar”.

Aunque no lo dijo explícitamente, el anuncio estaría relacionado con la red social TikTok, que se encuentra en medio de negociaciones para permitir su uso en Estados Unidos, lo cual solo será posible si se desmarca de sus dueños chinos.

Más temprano, representantes comerciales de Estados Unidos y China sostuvieron un diálogo en Madrid para alcanzar acuerdos que, entre otros puntos, incluyen los pormenores de la operación de TikTok en Estados Unidos.

La misma solo se permitirá en el país norteamericano si se desmarca de su propietaria china, ByteDance, de acuerdo con disposiciones legales de Estados Unidos que buscan garantizar la seguridad de los internautas en el país.

“Nuestros colegas chinos han venido con una petición muy agresiva. Veremos si podemos conseguirlo en estos momentos. No estamos dispuestos a sacrificar la seguridad nacional por una aplicación de redes sociales”, dijo Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, antes de iniciar los diálogos, según declaraciones recogidas por Reuters.

A propósito, Bessent aseguró que se han alcanzado acuerdos en detalles técnicos para permitir la operación de TikTok, pero aún faltan puntos por discutir.

“Todavía tenemos que negociar y discutir sobre el entendimiento común, y no creo que sea el momento de retirar todas esas cosas sin más", dijo Bessent, según Reuters.

El acuerdo anunciado por Trump ocurre dos días antes de la fecha límite que su Gobierno fijó para resolver la operación de TikTok en su país, el 17 de septiembre.

Antes de esa fecha, representantes de Estados Unidos y China deberían alcanzar un acuerdo para que TikTok opere en el país norteamericano mediante un propietario nacional, y no uno de procedencia china.

Además, las negociaciones ocurren en un momento complejo entre Washington y Beijing, pues ambos países han cruzado amagos arancelarios y otras medidas de presión comercial.

