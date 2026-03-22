¿Quién es Fernando Peña, uno de los periodistas de Caracol señalado por acoso?

Esta semana se dieron a conocer dos testimonios de acoso sexual cometido en contra de al menos cuatro mujeres dentro de la televisora colombiana Caracol Televisión y RCN.

El medio Infobae Colombia publicó el testimonio anónimo de dos periodistas que selañaron presunto acoso sexual por parte de Fernando Peña y Ricardo Orrego, quienes trabajan en Caracol Televisión.

Luego de que se dieran a conocer estos casos de presunto acoso sexual, la televisora emitió un comunicado en el que señalan que activaron los protocolos internos y los procedimientos establecidos ante la ley.

Puntualizaron que están realizando el debido proceso con confidencialidad y respeto, priorizando el acompañamiento y protección “de las eventuales víctimas”, con la finalidad de esclareces los hechos y tomar acción a la brevedad.

Comunicado de Caracol Televisión ı Foto: Redes Sociales

¿Quiénes son Fernando Peña y Ricardo Orrego?

Fernando Peña y Ricardo Orrego fueron señalados por presuntamente cometer actos de acoso sexual en contra de mujeres que trabajaron con ellos dentro de los medios RCN y Caracol Televisión.

El periodista Fernando Peña fue señalado por una mujer con identidad protegida a quien se le llamó “Valeria”, quien señaló que Fernando Peña, quien era el jefe de la mesa de asignaciones de RCN.

La comunicadora comenta que Fernando Peña es “un tipo de aspecto rígido, bravo todo el tiempo, violento, vulgar, alcohólico”, quien tuvo una actitud grosera contra el equipo de periodistas durante los cuatro años que colaboró Valeria como periodista en RCN.

Señaló que el acoso sexual por parte de Fernando Peña hacia ella ocurrió cuando la redacción estaba casi sola, y que esta acción la dejó paralizada y “muerta del miedo”, pues no sabía si esto podía escalar o si la iba a “golpear si decía algo o me defendía.”

“Me coge por detrás, me abraza muy pegado rodeando sus manos muy cerca de mi cintura y mi pecho, me dice: ‘mi chiquitina linda, la mas chiquita de esta mesa, estas muy linda’, y me da un beso en la boca SIN PERMISO, SIN AUTORIZACIÓN, SIN TENER NADA” se lee en la captura de pantalla compartida por Infobae Colombia.

Asimismo, compartió que evitaba quedarse sola en la redacción, que recibía invitaciones por parte de Fernando Peña para salir fuera de horario laboral, y que cuando presentó su renuncia recibió amenazas por parte del presunto acosador.

“El día que le renuncié me dijo estas palabras: ‘Malparida, cogiste esta sección como de aeropuerto, no vas a tener más oportunidades’ y yo lo único que hice fue llorar y llorar” comparte el medio.

Compartió que luego de salir de RCN se vinculó laboralmente en Caracol Televisión, en donde de nueva cuenta recibió acoso sexual, pero ahora por parte de Ricardo Orrego, quien las encerraba en su oficina “para hacernos propuestas indecentes y acercarse demasiado.”

Asimismo, compartió que ella no era la única víctima del presentador, pues ella fue testigo ocular de cuando Ricardo Orrego acosaba a otras mujeres “sus abrazos con doble intención con muchas mujeres.”

Además de Valeria, una periodista con identidad protegida a quien llaman “Sara” compartió varios episodios de acoso sexual cometidos en contra de ella por Ricardo Orrego.

Apuntó que cuando recién se integró al equipo de trabajo de Caracol Televisión una de sus amigas, quien ya había trabajado en noticias, le advirtió que tuviera cuidado con Ricardo Orrego, pues le dijo “es un acosador horrible, superintimidante. Entonces nunca vayamos a estar solas con el man, siempre juntas.”

Ricardo Orrego ı Foto: LEONARDO SANCHEZ

Compartió que pese a esta advertencia en un principio su relación con el presentador era cordial, pero un día las invitó a pasar a su oficina para darles unas camisetas del mundial, y que al despedirse de ella le dio “un pico así como esquinado.”, situación con la que se sintió incómoda.

En ese sentido, señaló una experiencia en la que se encontró a Ricardo Orrego en el pasillo de Blu Radio, se saludaron y este le dijo que le contara cómo había estado mientras ingresó a una oficia, en la que se sentó en la mesa para continuar la conversación

Sara señala que tuvieron un intercambio de palabras, que el presentador “se hizo así como abrazándome, cogiéndome y me decía “¿por qué estás así? ¿Por qué tan esquiva?”, y posteriormente este le dijo que le quería dar un beso, a lo que Sara se negó.

Sin embargo, esto no fue un impedimento para Orrego, pues este le dio un beso a la fuerza, “me cogió así de los hombros y me dio un beso así a la fuerza, asqueroso, y me quería como meter la lengua y yo le decía que no. Me dijo: ‘Dame un beso bien, con lengua.’”

Apuntó que Ricardo Orrego le dijo que se encontraban en una oficina que no tenía cámaras; y que ella se quedó paralizada y pensó que si compartía lo que había ocurrido se iba a “cerrar las puertas” y no le iban a creer.

Pese a esto, pidió ayuda a una de sus compañeras de trabajo, quien acudió con ella para que regresara a la cabina de radio, pero cuando se iban a retirar se encontraron nuevamente a Ricardo.

“Me cogió de la mano y me dijo: ‘No te vas a despedir bien de mí’… Y me cogió y me llevó y yo le hice como la mano así como por detrás de la espalda a Gaby y le dije: ‘Cuidado’. Me dijo: ‘Tranquila’. Y se fue detrás mío y el man me metió a la oficina y me dijo: ‘Que te despidas bien’ y me empezó a coger la cara y le dije: ‘Que no, que no, que no’. Y lo empujé y le dije: ‘No’” compartió Sara con Infobae Colombia.

Sara dijo que denunciaron a Ricardo Orrego en 2023 con las directivas de Caracol Televisión, quienes les dijeron que también otras mujeres han sido víctimas de acoso sexual por parte del presentador; y quienes aseguraron que hablarían con él para “poner un ultimátum” y destituirlo en caso de que recibieran otra denuncia.

“El caso, no sé si lo suspendieron, pero evidentemente el man siguió ahí… la conclusión es que no pasó nada. Eso fue en 2023 y estamos en 2026 y no pasó nada” dijo Sara al medio colombiano.

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