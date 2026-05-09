El Día de las Madres no sólo es una ocasión para celebrar a nuestras propias madres, sino también para reconocer y felicitar a esas amigas que desempeñan con amor y entrega este papel día con día.

Sin duda la amistad es un lazo que acompaña a lo largo de las distintas etapas de la vida, desde la juventud hasta la madurez, y una de las más significativas es la maternidad. Compartir este camino con amigas que se han convertido en madres es increíble, pues se suman nuevas experiencias, retos y alegrías que se comparten con el mismo amor de siempre.

En La Razón de México queremos que celebres a estas ejemplares mujeres, por eso te compartimos las mejores frases de Día de las Madres y opciones de regalos fáciles y accesibles.

TE RECOMENDAMOS: 10 de mayo Felicitaciones del Día de la Madre para WhatsApp

Frases de Día de las Madres para amigas

Puedes compartir las siguientes frases con tus amigas o inspirarte y enviarles un mensaje especial:

Amiga, verte como mamá me llena de orgullo. Tu amor, paciencia y entrega son un ejemplo hermoso. ¡Feliz Día de las Madres, eres increíble!

Ser madre es un viaje lleno de retos y alegrías, y tú lo recorres con un corazón gigante. ¡Felicidades en tu día, amiga querida!

Tu amor de mamá es único, amiga. ¡Feliz Día de las Madres, que hoy te consientan mucho!

Ahora eres mamá… pero sigues siendo la misma mujer de siempre, sólo que con súper poderes.

Amiga, este Día de las Madres quiero que sepas que admiro tu valentía y fuerza. Siempre contarás conmigo.

Deseo acompañarte en este camino de la maternidad por muchos más años. ¡Feliz Día de las Madres!

Frases para festejar a mamá ı Foto: Cuartoscuro

Además, puedes escribir estos mensajes en una tarjeta de regalo o enviar por redes sociales, no olvides que puedes usar stickers, imágenes donde aparezcas junto a tu amiga o amigas y emojis tiernos o divertidos. Otra opción para este Día de las Madres es enviar un audio con tu voz leyendo las frases que te compartimos aquí.

También puedes enviar una tarjeta digital hecha en aplicaciones gratuitas como Canva, un collage con fotos de sus hijos o puedes hacer una publicación en Facebook, Instagram o X, antes Twitter, donde destaques el cariño que le tienes a tu amiga que es mamá.

Si es su primer Día de las Madres, resalta lo especial de este momento. Puedes tomarle varias fotografías y guardarlas para imprimirlas y enmarcarlas para darle un regalo único el próximo año que pueda ser conservado por años.