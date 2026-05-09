El Día de la Madre es una fecha cargada de emociones, pero no siempre madres e hijos logran compartirla físicamente. La distancia, los compromisos o incluso las fronteras pueden impedir el abrazo esperado, aunque eso no significa que el cariño se detenga.

Hoy, las redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp se han convertido en un puente que acerca corazones, permitiendo que las felicitaciones lleguen en tiempo real. A través de mensajes breves y emotivos, millones de personas expresan gratitud y amor a su mamá o figura materna, demostrando que la tecnología también puede ser un puente que une familias.

Es por ello que en La Razón de México te compartimos felicitaciones que puedes compartir por WhatsApp este Día de la Madre.

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Felicitaciones del Día de la Madre para WhatsApp

¡Feliz Día de la Madre! Gracias por tu amor infinito, tus consejos y tu fuerza. Eres mi ejemplo y mi refugio siempre.

¡Feliz Día, mamá! Eres la reina de mi vida, la sonrisa de mis días y la razón de mi fuerza.

Mamá, eres mi corazón y mi hogar. ¡Feliz día!

Madre: raíz que sostiene, luz que guía y abrazo que cura. Hoy y siempre, gracias por ser tú.

Gracias por enseñarme que los sueños se alcanzan con amor y perseverancia. ¡Feliz Día de la Madre!

Eres la prueba de que la fuerza y la ternura pueden habitar en el mismo corazón. Gracias por inspirarme a ser mejor cada día. ¡Feliz Día de la Madre!

Gracias por enseñarme que con bondad y fe, todo es posible. ¡Feliz día, mamá!

Para darle un toque único a tu felicitación del Día de la Madre para enviar por WhatsApp puedes agregar una foto, un collage o los stickers y emojis de tu preferencia que reflejen amor y ternura. También puedes buscar GIF’s de flores o corazones para complementar tu mensaje.

Frases para el Día de las Madres ı Foto: Especial

Otra opción para hacer especial tu mensaje es enviar un audio corto diciendo las frases que te compartimos aquí con tu voz para hacerlo más cercano. Incluso puedes grabar un video mientras saludas a tu madre o dices algún mensaje tierno y enviarlo por WhatsApp.

Recuerda que, aunque el Día de la Madre es una festividad universal, no se festeja el 10 de mayo en todo el mundo, sino sólo en países como México, El Salvador o Guatemala. En lugares como Estados Unidos, Australia, Alemania, Brasil, Canadá, Japón, Colombia, Perú, Venezuela, se celebra el segundo domingo de mayo.