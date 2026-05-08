Frases para dedicar el Día de las Madres

El Día de las Madres es una de las celebraciones más profundas en la cultura mexicana. Aunque los regalos materiales son comunes, las palabras suelen ser el vehículo más poderoso para expresar gratitud.

Novelistas, poetas y pensadores han dedicado páginas enteras a entender ese hilo invisible que une a una madre con sus hijos.

Si buscas una dedicatoria que escape de lo común, hemos seleccionado 10 frases de autores reconocidos que capturan la esencia del amor materno.

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Antoine de Saint-Exupéry:

“El amor de una madre es el velo de luz suave entre el corazón y el Padre Celestial. No hay nada en el mundo del arte como las canciones que las madres solían cantar”.

Victor Hugo:

“Los brazos de una madre están hechos de ternura y los niños duermen profundamente en ellos. El corazón de la madre es el único capital del sentimiento que nunca quiebra”.

Honoré de Balzac:

“El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón. Jamás habrá en la vida cariño tan sincero y desinteresado como el suyo”.

Agatha Christie:

“El amor de una madre por su hijo es como ninguna otra cosa en el mundo. No conoce la ley, no tiene piedad, se atreve a todas las cosas y aplasta de manera implacable todo lo que se interpone en su camino”.

Abraham Lincoln:

“Todo lo que soy, o espero ser, se lo debo a la angelical solicitud de mi madre. Recuerdo las oraciones de mi madre y me han perseguido toda la vida; se han aferrado a mí”.

Emily Dickinson:

“Una madre es alguien a quien corres cuando estás en problemas. Su naturaleza es la paciencia y su amor es la brújula que nos guía cuando nos sentimos perdidos en la tormenta”.

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Washington Irving:

“Una madre es la amiga más verdadera que tenemos, cuando las pruebas pesadas y repentinas caen sobre nosotros; cuando la adversidad toma el lugar de la prosperidad; cuando los amigos nos abandonan; cuando los problemas se espesan a nuestro alrededor, ella todavía se aferra a nosotros”.

Louisa May Alcott:

“El amor de una madre es el combustible que permite a un ser humano normal hacer lo imposible. Es el primer hogar que habitamos y el último refugio que siempre nos espera con las puertas abiertas”.

Erich Fromm:

“El amor de la madre es paz. No necesita ser adquirido, no necesita ser merecido. Es la afirmación incondicional de la vida del niño y de sus necesidades”.

Gabriel García Márquez:

“El único amor en el que creo es el amor de una madre por sus hijos. Ese hilo invisible que nos une desde el vientre es la única verdad inquebrantable en este mundo lleno de incertidumbres”.

Estas frases no solo sirven para adornar una tarjeta, sino para recordar que, detrás de la celebración, existe un afecto profundo qué compartir a través de las palabras.