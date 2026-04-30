Descuentos tarjeta INAPAM por el Día de las Madres 2026: tiendas participantes

Tiendas que ofrecen promociones por el 10 de mayo

El Día de las Madres es una de las fechas con mayor movimiento comercial en México. Los adultos mayores que cuentan con su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden acceder a beneficios y descuentos especiales para facilitar los festejos familiares.

Durante todo el mes de mayo, diversos establecimientos en la Ciudad de México y el resto del país aplican rebajas directas que van del 5% hasta el 25% en productos ideales para regalar este 10 de mayo.

Tiendas y cadenas confirmadas con descuentos

Si estás buscando el regalo perfecto, estas son algunas de las cadenas nacionales que han confirmado beneficios para los portadores de la tarjeta INAPAM:

Fraiche: Ofrece hasta un 20% de descuento en su amplia gama de fragancias y perfumería, una de las opciones favoritas para esta temporada.

Suburbia: Aplica un 5% de descuento en el departamento de ropa, ideal para renovar el guardarropa.

Onena: Esta tienda especializada brinda hasta un 25% de descuento en prendas y calzado seleccionados.

Además de estas grandes cadenas, el Directorio de Beneficios del INAPAM incluye cientos de negocios locales como boutiques, zapaterías, florerías y joyerías, donde los descuentos pueden variar según el establecimiento.

Promociones y descuentos por el 10 de mayo ı Foto: Cuartoscuro

A estos descuentos especiales se les suman los que ya tenía la tarjeta de forma regular. Los beneficios incluyen ahorros en comida, con descuentos en restaurantes y supermercados, farmacias, laboratorios y dentistas.

También hay precios especiales en aerolíneas y autobuses para que sea más fácil viajar y visitar a la familia.

Para aplicar el descuento, debes presentar tu credencial original y vigente al pagar, ya que sin ella no podrán hacértelo válido. Te recomendamos confirmar si la oferta aplica en toda la tienda o si se puede combinar con otras promociones.

Además, como los descuentos están disponibles desde el inicio del mes, el INAPAM sugiere comprar con anticipación para evitar las filas de los días 9 y 10 de mayo.