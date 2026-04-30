Mundial 2026: CDMX tendrá 18 Fan Fest gratuitos, conoce las sedes y actividades

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ha comenzado y la Ciudad de México se prepara para ser el epicentro de la pasión futbolera. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que la capital contará con 18 Fan Fest gratuitos distribuidos en las 16 alcaldías, con el objetivo de que el torneo se viva “en comunidad, en familia y en las calles”.
El pitazo inicial será el 11 de junio en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) con el partido México vs. Sudáfrica, y desde ese momento, la ciudad se transformará en una fiesta masiva que durará los 39 días del torneo.
¿Qué habrá en los Fan Fest?
Los festivales no solo serán para ver los partidos, se han diseñado como espacios de convivencia con varias actividades en las que todos pueden participar:
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- Transmisiones en vivo: Siete sedes transmitirán los 104 partidos del Mundial, mientras que las 11 restantes proyectarán los juegos clave y todos los de la Selección Mexicana (contra Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia).
- Ambiente familiar: Serán eventos libres de alcohol para garantizar la seguridad de los asistentes.
- Actividades: Pantallas gigantes, conciertos, torneos deportivos, arte público, juegos tradicionales y talleres.
- Gastronomía: Ferias del maíz, del helado y comida callejera mexicana, con participación de comunidades locales e indígenas.
Ubicaciones de las 18 sedes en la CDMX
Aquí puedes consultar el punto más cercano a tu domicilio para disfrutar del Mundial:
- Álvaro Obregón: Parque La Bombilla
- Azcapotzalco: Parque Tezozómoc
- Benito Juárez: Parque las Américas
- Coyoacán: Parque de la Consolación
- Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco
- Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi
- Gustavo A. Madero: Deportivo Hermanos Galeana, Campos Revolución
- Iztacalco: Deportivo Leandro Valle
- Iztapalapa: Utopía Meyehualco
- Iztapalapa: Central de Abastos
- Magdalena Contreras: Unidad Independencia
- Miguel Hidalgo: Parque Cri-Cri
- Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa
- Tlalpan: Deportivo Vivanco
- Tláhuac: Bosque de Tláhuac
- Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina
- Xochimilco: Deportivo Xochimilco
El Mundial 2026, que por primera vez contará con 48 equipos, se celebrará del 11 de junio al 19 de julio. La Ciudad de México busca consolidarse como la mejor de las 16 sedes anfitrionas, repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá, llevando la experiencia del estadio a cada rincón de la capital.