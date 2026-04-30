La NASA advierte que CDMX se hunde 2 centímetros al mes: estas son las zonas más afectadas

Un reciente análisis realizado por la NASA, en colaboración con la Organización India de Investigación Espacial (ISRO), ha revelado que el suelo de la Ciudad de México desciende a un ritmo mayor a los 2 centímetros por mes en diversas zonas.

A través del satélite NISAR, un avanzado sistema de radar de apertura sintética lanzado recientemente, los científicos han logrado mapear con precisión milimétrica el movimiento del subsuelo.

¿Por qué se hunde la CDMX?

La NASA explica que la causa es una combinación de factores geológicos e intervención humana.

La Ciudad de México fue edificada sobre el lecho de un antiguo lago, por lo que los sedimentos arcillosos sobre los que descansa la urbe se comprimen constantemente debido a la extracción de agua de los mantos acuíferos, lo que deja espacios vacíos que el subsuelo no puede sostener.

Imagen ilustrativa del lago de Texcoco ı Foto: Especial

A esto se suma el peso urbano, ya que el crecimiento desmedido de edificios e infraestructura ejerce una presión adicional que el suelo blando termina por colapsar.

Zonas afectadas por el hundimiento de la CDMX

Las imágenes satelitales procesadas entre el 25 de octubre de 2025 y el 17 de enero de 2026 muestran manchas de color azul oscuro. Estas áreas indican los puntos donde el hundimiento ha superado los 2 centímetros mensuales. Entre las zonas más afectadas destacan:

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): Ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, es uno de los puntos con mayor deformación detectada.

El Ángel de la Independencia: En la alcaldía Cuauhtémoc; este monumento es el símbolo histórico del problema, pues desde su inauguración ha tenido que sumar 14 escalones adicionales para compensar el descenso del terreno.

Lago de Chalco: En los límites de Tláhuac y el Estado de México, donde la compactación de sedimentos es acelerada.

The ground beneath Mexico City is slowly sinking, and now, the NISAR satellite can track it from space.



New data shows parts of the city (in blue) that sank more than half an inch (more than 2 cm) per month from Oct. 2025 to Jan. 2026. pic.twitter.com/5uDM1B9Mwx — NASA Earth (@NASAEarth) April 29, 2026

El suelo se hunde de forma desigual, lo que puede llegar a dañar el Metro, el drenaje y las casas.

En el pasado, algunas zonas llegaron a hundirse hasta 35 centímetros por año. Los datos de la NASA advierten que, si no se cuida mejor el agua y se refuerzan las estructuras, la ciudad seguirá hundiéndose sin detenerse.