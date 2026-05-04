Canaco estima 5.9 mil mdp en derrama por Día de las Madres en CDMX

Para el próximo 10 de mayo, Día de las Madres, la estimación en derrama económica que dejará esta celebración dentro de la Ciudad de México es de 5 mil 901 millones de pesos, aproximadamente 9.8 por ciento más en comparación con el año anterior, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la capital (Canaco CDMX).
Los giros con mayor demanda para esta celebración, enlistó la cámara empresarial en un comunicado, son los restaurantes y establecimientos de alimentos, así como las tiendas de ropa, calzado y accesorios; de igual forma, los negocios de perfumería y cosméticos, florerías y pastelerías, y franquicias de electrónicos y telefonía celular.
Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, resaltó que la proyección para el Día de las Madres refleja un panorama favorable para la actividad económica y el fortalecimiento del consumo interno; además, estimó que las familias capitalinas gastarán en promedio entre mil 400 y mil 900 pesos durante esta celebración.
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“El nivel de gasto proyectado confirma el valor de esta tradición, al tiempo que impulsa la reactivación y el crecimiento de miles de negocios en la ciudad”, subrayó Gutiérrez Camposeco.
La cámara empresarial apuntó que el Día de las Madres es la tercera fecha de mayor relevancia a escala económica en la Ciudad de México, únicamente detrás de la temporada navideña y El Buen Fin, por lo que se consolida como una jornada clave para el sector comercial.
Para finalizar, la Canaco Ciudad de México invitó a los capitalinos a realizar sus compras, consumo y servicios en el comercio formal, para garantiza la calidad en los productos y al mismo tiempo fortalecer la economía local; asimismo, exhortó a los establecimientos a ofrecer promociones atractivas y un servicio de excelencia para capitalizar este incremento en la demanda.
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cehr