Gobierno lanza decretos para agilizar inversión y reducir trámites en México

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante el evento Plan México: acciones para facilitar y dar certidumbre a la inversión.

El Gobierno de México presentó un paquete de decretos y acuerdos clave para facilitar la inversión y dar mayor certidumbre jurídica a empresas. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que estas medidas responden a las demandas del sector privado y forman parte de la estrategia impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el Plan México para acelerar el crecimiento económico, detonar proyectos productivos y generar empleo en el corto plazo.

“Son acciones inmediatas para la inversión, tienen que ver con muy diversas instancias; sistema de administración tributaria, la Secretaría de Hacienda, toda la actividad de comercio exterior, aduanas, compras nacionales. Todo lo que tiene que ver con facilitar la inversión en proyectos públicos y privados”, detalló el titular de la Secretaría de Economía.

Acuerdos, para agilizar trámites y autorizar proyectos

Como parte de las acciones inmediatas, se firmó el decreto para una ventanilla única de trámites de comercio exterior, que concentrará en un solo punto los 132 procesos actualmente distribuidos entre distintas autoridades, con el objetivo de permitir a las empresas ingresar solicitudes, dar seguimiento y recibir resoluciones en una misma plataforma , lo que disminuirá 60 por ciento el tiempo total para la obtención de estos permisos.

Asimismo, se firmó un decreto para la autorización inmediata de proyectos de inversión, con el objetivo de asesorar y acompañar las gestiones necesarias para el desarrollo de iniciativas consideradas estratégicas, ya sea por su monto, ubicación o sector. Esta medida busca reducir tiempos de arranque y eliminar obstáculos administrativos que retrasan la ejecución de inversiones.

En materia fiscal, se publicará un acuerdo para el fomento de la inversión productiva y el cumplimiento fiscal, el cual tiene como objetivo fortalecer la certeza jurídica, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar condiciones más claras para los inversionistas, incluyendo la eliminación de prácticas como la doble tributación, al observar y promover el cumplimiento de los tratados internacionales, de acuerdo con Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Resaltan avances en la simplificación de trámites

De igual forma, Víctor Hugo Borja Aburto, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) destacó avances en la simplificación de trámites, al reducir significativamente los requisitos y tiempos de respuesta, lo que permitirá disminuir costos y dar mayor certidumbre a las empresas del sector .

En conjunto, estas acciones buscan disminuir la carga administrativa, incentivar la participación del sector privado y consolidar a México como un destino más competitivo para la inversión, mediante el trabajo en conjunto de las secretarias de Energía, Turismo, Economía, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Salud, Transformación Digital, Hacienda y Crédito Público y el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR).

“Todo el gobierno en un compromiso que es facilitar, acompañar y respaldar a la inversión nacional y extranjera en nuestro camino”, concluyó Marcelo Ebrard.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr