Sarah Mullally se convierte en la primera arzobispa de Canterbury

Sarah Mullally, una exenfermera oncológica que se convirtió en sacerdotisa a los 40 años, siendo en la primera mujer arzobispa de Canterbury desde que el cargo fue creado hace más de 1.400 años.

La mujer de 63 años se convirtió formalmente en arzobispa de Canterbury en enero, aunque el acto celebrado este 25 de marzo marca el inicio de su ministerio público como jefa de la Iglesia Anglicana y como líder espiritual de la Comunión Anglicana mundial.

“Caminamos con Dios, confiando en que Dios camina con nosotros”, dijo Mullally en su primer sermón como arzobispa. “Confiando en que, en todo lo que enfrentamos, en el dolor y los desafíos tanto como en la alegría y el deleite — no caminamos solos”.

Sarah Mullally, primera mujer arzobispa de Canterbury ı Foto: Reuters

A la ceremonia en la Catedral de Canterbury asistieron el príncipe William, la princesa Kate, el primer ministro británico Keir Starmer, y representantes de muchas de las 42 iglesias miembros de la comunión. También acudieron representantes de las iglesias católica romana y ortodoxa.

La celebración marca un hito importante para la Iglesia Anglicana, que remonta sus raíces al año 597, cuando el papa envió a San Agustín a Britania para convertir a la población al cristianismo. Hoy se le reconoce como el primer arzobispo de Canterbury. La Iglesia inglesa se separó de la Iglesia católica romana en la década de 1530, durante el reinado del rey Enrique VIII.

La iglesia ordenó a sus primeras sacerdotisas en 1994 y a su primera obispa en 2015.

Sarah Mullally, primera mujer arzobispa de Canterbury ı Foto: Reuters

Mullally inicia su mandato como arzobispa en un momento difícil para la Iglesia de Inglaterra y la Comunión Anglicana, cuyos miembros están profundamente enfrentados por asuntos como el papel de las mujeres y el trato a las personas LGBTQ+.

Sustituye al exarzobispo Justin Welby, quien anunció su renuncia en noviembre de 2024, tras ser criticado por no actuar con determinación ni informar a la policía sobre denuncias de abuso físico y sexual por parte de un voluntario en un campamento de verano afiliado a la iglesia.

NOW - Dame Sarah Mullally is officially "enthroned" as the Archbishop of Canterbury, head of the Church of England, becoming the first woman to take the role in 1,400 years. pic.twitter.com/0ww1mIRIT3 — Disclose.tv (@disclosetv) March 25, 2026

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LMCT