¿Quién es Juanita Gómez, relacionada con el escándalo de Caracol?

En días recientes se ha destapado un escándalo relacionado con la televisora colombiana Caracol, así como con Blu Radio y RCN, pues mujeres periodistas han dado su testimonio sobre acoso sexual que han sufrido en dichas empresas.

Por medio de un comunicado, Caracol Televisión informó que recibiero denuncias por el presunto acoso sexual que cometieron dos de sus periodistas y presentadores, y que ya estaban trabajando en las investigaciones correspondientes.

Asimismo, precisaron que están garantizando el debido proceso, confidencialidad y respeto para las familias y partes involucradas, priorizando la protección y acompañamiento “de las eventuales víctimas.”

Comunicado de Caracol Televisión ı Foto: Redes Sociales

Durante una transmisión de Blu Radio, el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas apuntó que están del lado de las víctimas, y que quienes denunciaron este hecho fueron dos mujeres que trabajan dentro de la empresa.

Infobae Colombia compartió el testimonio anónimo de dos mujeres que sufrieron acoso sexual dentro de la televisora colombiana, quienes señalaron directamente a Fernando Peña y Ricardo Orrego como responsables.

¿Por qué Juanita Gómez está relacionada con el escándalo de Caracol?

Luego de que el acoso sexual cometido por periodistas y presentadores de Televisión Caracol tuviera un gran alcance mediático, algunas periodistas comenzaron a compartir sus historias de acoso sexual.

Entre estas periodistas se encuentra Juanita Gómez, quien por medio de una publicación en X señaló que en 2015 sufrió acoso sexual por parte de una de las “vacas sagradas” del periodismo colombiano.

El consejo que le daría a la Juanita de 2015 en este cubrimiento internacional, es que ciertas conductas de algunas “vacas sagradas” en su trabajo no están bien. Le diría que tener que quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones para que no le de un beso en un ascensor no es normal y nunca debió ocurrir Juanita Gómez



Juanita Gómez



En ese sentido, señala que le hubiese gustado hablar con sus compañeras sobre lo ocurrido, debido a que hay historias peores que la de ella, y esto podría ayudarles a emitir una denuncia en contra del acosador, porque “entonces no sería la palabra de “la niña” vs la del señor periodista/presentador.”

Publicación de Juanita Gómez sobre acoso sexual ı Foto: Captura de pantalla

Pese a que Juanita Gómez no compartió el nombre del periodista que la acoso sexualmente en 2015, muchas personas comenzaron a señalar que probablemente podría referirse a Ricardo Orrego, pues aparecen juntos en algunas fotografías de ese año, cuando se encontraban en Chile para cubrir la Copa América.

Equipo de Caracol durante la Copa América 2015 ı Foto: Redes Sociales

Juanita Gómez Lora es una periodista y presentadora de noticias colombiana que actualmente es directora de video en Revista Semana, y comenzó su carrera en la sección Red Cinema en 2014.

Juanita comenzó a ser presentadora de Noticias Caracol durante los fines de semana en 2017, mientras que en 2018 comenzó a trabajar en Altavoz de Blu Radio, y en 2022 se incorporó al equipo de trabajo de Revista Semana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.