¿Quién es Ricardo Orrego, uno de los periodistas de Caracol señalado por acoso?

El nombre del presentador de televisión Ricardo Orrego está en el ojo público, esto luego de que se diera a conocer el testimonio de dos mujeres que lo señalaron por presunto acoso sexual.

La televisora colombiana Caracol emitió un comunicado en el que puntualizan que dos de sus periodistas y presentadores fueron señalados por cometer presunto acoso sexual, y aseguraron que se están realizando las investigaciones correspondientes.

Asimismo, apuntaron que la investigación se está llevando a cabo “garantizando el debido proceso, la confidencialidad y el respeto de las familias y partes involucradas, priorizando en todo momento la protección y el acompañamiento de las eventuales víctumas.”

Sobre esto, el periodista y director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, dijo este domingo que las denuncias fueron presentadas por mujeres que trabajan en dicha compañía. “Ante estas denuncias se tomaron las medidas de rigor”, aseguró.

Apuntó que están del lado de las víctimas y sus familias, por lo que decidieron hacer público el comunicado, y “tomar este caso para cortarlo de raíz, para tomar decisiones con todo el rigor y con toda la severidad” aseguró Vargas.

Muy bien, Juan Roberto Vargas. pic.twitter.com/D1PNYR5NMY — Cristina Carrizosa (@CCarrizosaC) March 22, 2026

¿Quién es Ricardo Orrego?

Ricardo Orrego Arboleda es un periodista deportivo de 51 años de edad originario de colombia, quien actualmente se desempeña como periodista de deportes en Noticias Caracol y es comentarista de Gol Caracol y Blu Radio.

Recientemente Infobae Colombia compartió el testimonio de dos mujeres con identidad protegida, quienes señalaron haber sufrido acoso sexual por parte del presentador dentro de las inmediaciones de la televisora.

Tanto “Valeria” como “Sandra”, señalaron que Ricardo Orrego acostumbraba a llamar a las mujeres que trabajan en Caracol a su oficina para encerrarlas, acercarse indebidante a ellas y hacerles “propuestas indecentes”.

Ricardo Orrego ı Foto: Especial

Sara compartió que el presentador la besó a la fuerza en al menos dos ocasiones; y en una de estas pese a que ella se había negado a la propuesta realizada por Orrego, este la tomó por los hombros, la besó a la fuerza y le dijo “dame un beso bien, con lengua.”

Puntualizaron que no solamente ellas han sido víctimas de Orrego, pues incluso en 2023 cuando una de estas acudió con las directivas de Caracol a denunciarlo estas le compartieron que cuando hablaron con Ricardo; además de mencionarlas a ellas, “salió a relucir otro nombre.”

Pese a que la denuncia fue interpuesta ante las directivas de Caracol desde 2023, Sara indica que “no pasó nada”, pues Ricardo Orrego continuaba trabajando en el medio colombiano.

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