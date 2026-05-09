¿Cuándo sale el iPhone 18? Fechas estimadas, precios y todo lo que sabemos del nuevo Apple

Según reportes de filtradores con alta tasa de acierto como Fixed Focus Digital y sitios especializados como MacRumors, la compañía abandonará su esquema tradicional de presentar toda su gama en septiembre. Esta vez, la familia iPhone 18 se dividirá en dos etapas para gestionar la alta demanda de componentes y la llegada de nuevos dispositivos.

Calendario tentativo para iPhone 18

La estrategia de Apple para el próximo año busca “recolocar” sus productos para evitar cuellos de botella en la producción. Las fechas estimadas de lanzamiento son:

Septiembre 2026: Lanzamiento de los modelos premium iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max . En este mismo evento, se espera el debut histórico del primer iPhone plegable (provisionalmente llamado iPhone Fold o Ultra) y el iPhone Air 2 .

Primavera 2027: Lanzamiento del iPhone 18 estándar. Este retraso permitiría a Apple estabilizar el inventario del iPhone 17 para temporadas de altas ventas como el “11 del 11” en China y el Black Friday, antes de introducir el nuevo modelo base.

Detalles del iPhone 18

La línea iPhone 18 no solo cambiará en sus fechas, sino que integrará tecnología de punta para potenciar la Inteligencia Artificial, implementará estas características.

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Chip A20: Será el primer procesador fabricado con tecnología de 2 nanómetros , lo que garantiza una eficiencia energética superior y mayor potencia para funciones de IA generativa.

Memoria RAM: Se espera un salto de 8 GB a 12 GB de RAM en toda la gama, necesario para ejecutar las herramientas avanzadas de Apple Intelligence.

Cámaras: Mejora en la cámara frontal a 24 megapíxeles y la posible llegada de la apertura variable (heredada de los modelos Pro) a la cámara principal del modelo estándar.

Diseño: Los modelos Pro podrían incluir una Dynamic Island (Isla Dinámica) más pequeña y pantallas con mayor brillo.

iPhone 18 Pro launch is just 4 months away!



Here’s what to expect:

- Smaller Dynamic Island

- Variable aperture main camera

- A20 Pro chip (2nm)

- C2 modem

~ 5200mAh battery (Pro Max)

- 5G via satellite

- New camera control button without capacitive functionality (pressure… pic.twitter.com/a3oECRSdDh — Shishir (@ShishirShelke1) May 8, 2026

Debido al incremento “significativo” en los costos de las memorias RAM y los chips, Tim Cook, director ejecutivo de Apple, ha sugerido presiones financieras en los últimos resultados de la empresa.

Esto ha llevado a rumores de que el iPhone 18 estándar podría sufrir recortes en algunas funciones secundarias para mantener un precio competitivo, priorizando el nuevo procesador y la memoria sobre otros apartados de hardware.

Por ahora, Apple mantiene su política de hermetismo total, y no será hasta su evento central de septiembre cuando se confirmen estos movimientos que marcan una nueva era para el smartphone más popular del mundo.