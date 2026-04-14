iPhone 18 Pro y Pro Max: Filtraciones revelan color, precio y las fechas de preventa en 2026

Los detalles ya se están revelando antes de su lanzamiento oficial

La tecnología ya se prepara para el lanzamiento más esperado del año. Aunque faltan meses para su presentación oficial, las filtraciones sobre el iPhone 18 Pro sugieren que Apple presentará su actualización más ambiciosa.

En 2026, parece que se ha priorizado la funcionalidad, el nuevo modelo será ligeramente más robusto para ofrecer una autonomía y potencia fotográfica sin precedentes.

El iPhone 18 Pro introducirá un cambio estético radical, destacando un nuevo acabado Rojo Profundo (Dark Red). Este tono, sobrio y elegante, será exclusivo para la gama Pro, mientras que los rumores indican que el clásico color negro podría quedar fuera del catálogo por segundo año consecutivo.

Su lanzamiento se espera para el mes de septiembre ı Foto: IA

Además, la pantalla del modelo Pro Max mantendrá las 6.9 pulgadas, pero con una Dynamic Island más reducida gracias a la integración del Face ID debajo del panel.

La mayor mejora de este modelo es su batería. El iPhone 18 Pro Max tendrá una capacidad récord de hasta 5,200 mAh, pensada para que dure todo el día sin que tengas que conectarlo al cargador.

Sobre la cámara, el teléfono será un poco más grueso para que el lente principal pueda ajustar su apertura. Esto hará que las fotos salgan mejor cuando hay poca luz y que el fondo se vea borroso de forma más profesional.

También se espera la inclusión de un nuevo módem C2 para conectividad superior y un botón de Camera Control rediseñado.

Lanzamiento y precios estimados en México

Como ya es tradición, el anuncio oficial se espera para las primeras semanas de septiembre de 2026. En México se esperan los siguientes precios para los distintos modelos:

iPhone 18 (Estándar): Entre $19,000 y $22,000 MXN.

iPhone 18 Pro: Desde los $28,000 MXN.

iPhone 18 Pro Max: Superará estas cifras según el almacenamiento, alcanzando niveles elevados por sus nuevas prestaciones de hardware, rondando en los $30, 000 MXN.

This is the rumored iPhone 18 Pro color lineup!



It reportedly won’t come in Black pic.twitter.com/Ftm50MvOtE — Apple Cycle (@theapplecycle) April 2, 2026

Apple deja atrás la carrera por el diseño extra delgado para enfocarse en lo que los clientes piden, batería duradera, cámaras versátiles y rendimiento extremo.

El iPhone 18 Pro Max se perfila no solo como un teléfono, sino como una herramienta de alta gama para la durabilidad y la potencia.