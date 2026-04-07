Reviven VIDEO de la muerte de Yesica Paola Ocampo Cardozo

Luego de que se publicara el testimonio de Sterling Johan Vázquez este lunes, el video del feminicidio de Yesica Paola Ocampo Cardozo salió a la luz de nueva cuenta.

En redes sociales comenzó a circular de nueva cuenta el video del feminicidio cometido por Sterling Johan Vázquez en contra de Yesica en febrero del 2023 a plena luz del día en Bogotá, Colombia

Yesica Paola Ocampo Cardozo fue brutalmente agredida en al menos 12 ocasiones con un arma punzocortante por quien entonces era su expareja, y con quien tenía un hijo de 7 años de edad.

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Este hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad ubicadas cerca del parque La Luna, ubicado en la localidad de Tunjuelito de Colombia, y fueron difundidas por medios locales.

La muerte de Yesica Paola Ocampo Cardozo quedó captada en video ı Foto: Captura de pantalla

En el video se puede observar el momento en el que Yesica corre para alejarse de Sterling, quien arremete en contra de ella con un arma punzo cortante, y sale corriendo después de cometer el ilícito.

El feminicida; quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena de 40 años de prisión, huyó del lugar de los hechos hacia los baños de una gasolinera, en donde instantes después fue arrestado por la policía de la zona.

Sterling Johan Vázquez se escondió en el baño de una gasolinera luego cometer feminicidio ı Foto: Captura de pantalla

Testimonio de Sterling Johan Vázquez

En un episodio del videopodcast colombiano Conducta Delictiva, Sterling Johan Vázquez relata durante casi 50 minutos cómo fue su relación con Yesica, incluyendo el día de los hechos.

De acuerdo con la información de los medios colombianos; y con el testimonio del propio agresor, el 3 de febrero se había encontrado con su expareja con el propósito de dirigirse al Bienestar Familiar para arreglar los asuntos relacionados con la custodia de su hijo.

Asimismo, en dicho video apuntó que cuando Yesica se percató de que Vázquez portaba un arma intentó salir corriendo, “intentó entrar a un local, y no hicieron nada” precisó el feminicida.

Video de Sterling Johan Vázquez ı Foto: Captura de pantalla

Sterling dijo que no recuerda cuándo comenzó a agredir a Yesica, pero sí recuerda que durante sus 9 años de relación sentimental infringió agresiones en múltiples ocasiones contra su entonces pareja.

Sobre el día en que le arrebató la vida a Yesica, dijo que lo recuerda como si él hubiera presenciado el momento y no como si el hubiera cometido el feminicidio “me acuerdo como si fueran fotos” precisó.

El 4 de febrero del 2023 la Secretaría de la Mujer de Bogotá lamentó el feminicidio de Yesica, y apuntó que este fue “un acto de violencia machista, nos demuestra una vez más que, lamentablemente, el riesgo de feminicidio es real, y que requiere de medidas urgentes para que entre todas y todos podamos evitarlos.”

Sterling Johan Vázquez relata la historia del feminicidio de su expareja ı Foto: Captura de pantalla

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