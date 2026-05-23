Toro queda suelto y embiste a vehículos en las calles de Michoacán | VIDEO

Toro cae de vehículo en Michoacán y provoca pánico en las calles.

En un momento de pánico, pero también de algunas risas, para los habitantes de Michoacán, un toro cayó del vehículo que lo transportaba y quedó suelto en las calles, después de lo cual comenzó a embestir a los autos a su alrededor, hechos que quedaron grabados en un video que circuló por redes sociales.

A través de medios digitales, se difundió un video tomado por las cámaras de seguridad de una calle en Puruándiro, Michoacán, que atestigua el momento en que pasa un vehículo con una jaula, el cual, inesperadamente, ¡deja caer un toro!

El animal golpea el piso y logra levantarse. Sin embargo, queda desorientado y, ante su confusión, comienza a correr en todas direcciones, y embestir a los vehículos a su alrededor, casi como si quisiera moverlos.

Tres personas que iban pasando vieron la escena. Sin embargo, en la grabación no se mira que hayan sufrido daños o que el toro los haya atacado.

Un toro cayó de una camioneta en marcha en #Michoacán y desorientado comienza a embestir a vehículos estacionados.#Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/7uIKJFbThs — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 23, 2026

Incluso, internautas encontraron gracioso que un señor quien iba caminando por la calle no se dio cuenta, o escuchó el golpe del animal pero lo ignoró completamente.

Se desconoce un comunicado oficial por parte de autoridades del estado o del municipio sobre cómo se contuvo la situación. Asimismo, se desconocen cuáles eran los propósitos del traslado del toro.

No es el primer incidente con toros en México…

El año pasado, medios locales reportaron al menos dos incidentes significativos con toros varados en las calles, que provocaron pánico entre los pobladores.

El primero ocurrió cuando un toro ingresó al plantel Pedregal de La Salle, lo que provocó un sinfín de maniobras de los elementos de seguridad del colegio para retirarlo. El momento causó conmoción entre los estudiantes, pero también risas por lo inaudito de la situación.

“Coapa no es un rancho”

—El rancho



Se metió un toro a La Salle Pedregal y nadie sabe cómo llegó a este lugar😐 pic.twitter.com/YIKGpUoof7 — Sopitas (@sopitas) March 19, 2024

Días después, en las calles de Texcoco, se registró el momento en que una veintena de toros escapó de un corral en San Felipe, por lo que corrieron sobre las calles del municipio mexiquense, en medio de los carros y el tráfico.

Una veintena de toros que escaparon de un corral en San Felipe, #Texcoco, provocaron una intensa movilización de policías municipales y generaron desconcierto entre automovilistas y vecinos. #Nacional #mexico #Texcoco #toros #estampida #POLICIAS



🎥 Redes sociales pic.twitter.com/7GLRVHfvZq — El Momento Mx (@ElMomentoOfic) March 27, 2025

Aunque no se reportaron daños o heridos por estos hechos, el momento fue ampliamente difundido en redes sociales por tratarse de una imagen única y sorprendente. Recordar que en Texcoco se encuentra una plaza de toros, lo que justificaría el episodio.

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