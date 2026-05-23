Detienen a Abisaí ‘N’, relacionado con secuestro y asesinato de maestra Irma en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó la detención de Abisaí “N”, presunto responsable del secuestro y homicidio de la maestra Irma Hernández, ocurrido en 2025 en Álamo, con lo que suma la sexta captura por el caso.

A través de un comunicado, la FGE Veracruz informó que, resultado de labores de investigación y trabajo de campo en el municipio de Álamo, detuvo a Abisaí “N”, señalado por su presunta responsabilidad en el secuestro de la docente jubilada que, al momento de los hechos, laboraba como taxista.

La profesora y taxista Irma Hernández Cruz, en imagen de archivo. Fotos›Especial

“La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Regional Tuxpan, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Abisaí ‘N’, quien es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado en agravio de una víctima identificada con las iniciales IHC, quien se desempeñaba como docente y conductora de taxi en ese municipio”, se lee en el comunicado.

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La institución recordó que el presunto secuestro y homicidio ocurrieron el 18 de julio de 2025, después de lo cual se llevaron a cabo investigaciones que permitieron acreditar la probable responsabilidad de Abisaí “N” en los hechos.

“Derivado de los actos de investigación, se estableció la probable participación del ahora detenido, por lo que la autoridad judicial emitió el mandamiento correspondiente dentro del cuaderno 283/2025, mismo que fue cumplimentado este 23 de mayo”, se lee en el comunicado.

“Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, el detenido será presentado ante la autoridad judicial que lo requiere, quien definirá su situación jurídica conforme a derecho”, abunda la FGE.

Con la detención de Abisaí “N”, se logró la sexta captura por el caso. Anteriormente fueron detenidos Víctor Manuel “N”, alias “El Cholo”; José Eduardo “N”, alias “El Gastón”; Jeana Paola “N”, Octavio “N” y José Ramón “N”.

Caso de maestra jubilada asesinada por cobro de piso causó conmoción

El caso en cuestión fue el asesinato de la maestra Irma Hernández, una docente retirada que trabajaba como taxista en Álamo, Veracruz, quien fue presuntamente secuestrada por una célula del crimen organizado dedicada al cobro de piso.

La aparición de un video con Irma Hernández, una profesora retirada que, por necesidad, conducía un taxi, provocó un descontento social enorme https://t.co/NqJ87K5gZA — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 25, 2025

Según la reconstrucción de los hechos, un grupo armado interceptó a la docente mientras conducía su unidad, después de lo cual se reportó la desaparición de la mujer.

Poco después, se difundió un video en donde se le mira de rodillas, esposada y encañonada, leyendo un mensaje donde pide hacer caso cuando los criminales piden “cobro de piso”.

Días después, el 23 de julio de 2025, el cuerpo de la mujer fue localizado en un rancho ubicado en los límites entre Álamo y Cerro Azul.

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