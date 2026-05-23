Roberto Monroy rinde protesta como nuevo presidente de Asetur México

Por primera vez en la historia del organismo, un secretario de Turismo de Michoacán asume la presidencia nacional de Asetur.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), rindió este día protesta como nuevo presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México A.C. (Asetur) para el periodo 2026-2027.

Por primera vez, Michoacán encabeza este organismo nacional, resultado del trabajo realizado en materia turística en la entidad y del reconocimiento alcanzado a nivel nacional por las acciones de promoción, fortalecimiento y desarrollo del sector.

Roberto Monroy junto a la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. ı Foto: Asetur

La renovación de la mesa directiva se llevó a cabo en el marco de la 69 Asamblea de Secretarias y Secretarios de Turismo de México, celebrada en Quintana Roo, con la presencia de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora y de la gobernadora de dicho estado, Mara Lezama Espinosa, quien también es coordinadora de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

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Durante su intervención, Roberto Monroy García agradeció la confianza y apertura del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para fortalecer al turismo en la entidad, acción que ahora se proyectará de la mano de la Secretaría de Turismo federal y bajo una visión rumbo al 2030, en la que la planilla 2026-2027 impulsará un plan de trabajo estructurado en cuatro ejes estratégicos: gobernanza y fortalecimiento institucional; inteligencia comercial y posicionamiento global; ecosistema de inversión y conectividad; así como sostenibilidad e impulso a lo local.

La renovación de la dirigencia de Asetur se realizó en Cancún durante la 69 Asamblea de Secretarias y Secretarios de Turismo. ı Foto: Asetur

Indicó que esta propuesta busca transformar los objetivos del sector turístico para seguir contribuyendo desde Asetur a consolidar a México como el quinto país más visitado del mundo para el año 2030, meta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Agregó que, para alcanzar dicho objetivo, será fundamental la articulación efectiva de los 32 estados del país, aprovechando la diversidad cultural, natural y gastronómica de cada entidad bajo una visión común que fortalezca la competitividad turística de México y consolide una oferta más sólida, diferenciada y de alto valor en el ámbito internacional, sin olvidar el apoyo de la Federación, el Congreso de la Unión, las cámaras, asociaciones y el sector académico.

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