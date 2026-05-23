Dictan prisión preventiva a funcionarios de Morelos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Un juez federal dictó prisión preventiva contra seis funcionarios y exservidores públicos de Morelos señalados por presuntos vínculos con una célula delictiva relacionada con el Cártel de Sinaloa, en el marco de las investigaciones de la llamada “Operación Enjambre”.

La audiencia inicial se llevó a cabo este viernes mediante videoconferencia ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Hermosillo, Sonora, mientras los imputados permanecen bajo resguardo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Entre los detenidos se encuentran Agustín “N”, alcalde de Atlatlahucan; Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla; así como Horacio “N”, Jonathan “N” y Pablo “N”, relacionados con el Ayuntamiento de Cuautla. También fue presentada Arisbel “N”, excandidata a la presidencia municipal de Atlatlahucan.

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Investiga red de funcionarios ligados al Cártel de Sinaloa en Morelos ı Foto: Especial

La Fiscalía General de la República (FGR) los investiga por los presuntos delitos de delincuencia organizada y posibles acuerdos con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por autoridades federales como operador regional del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos.

De acuerdo con las indagatorias, los funcionarios y exservidores públicos habrían sostenido reuniones con integrantes del grupo criminal y presuntamente facilitaron actividades relacionadas con protección a células delictivas, además de posibles actos de corrupción y extorsión en distintos municipios de la entidad.

Como parte de las medidas cautelares, el juez ordenó que varios de los imputados fueran trasladados a un penal federal en Sonora mientras continúan las investigaciones y se define su situación jurídica en los próximos días.

El caso forma parte de la denominada “Operación Enjambre”, estrategia federal enfocada en detectar presuntas redes de colaboración entre autoridades municipales y grupos del crimen organizado.

En este contexto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las autoridades también mantienen la búsqueda de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, quien igualmente es investigado por posibles vínculos con organizaciones criminales y sobre quien existiría un mandamiento judicial pendiente de ejecutar.

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MSL