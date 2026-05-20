Plan nacional de Sheinbaum beneficia a Michoacán con 9 obras hospitalarias

En la imagen de archivo, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum y el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Morelia — Como parte del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, Michoacán se beneficiará con nueve obras durante el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que se traduce en 466 nuevas camas censables.

La estrategia de la mandataria federal contempla construir en México 50 nuevos centros hospitalarios del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, ampliar 47 y sustituir 55, con una inversión de 181 mil millones de pesos.

A la fecha ya se han concluido 29 proyectos en el país, entre ellos el hospital del IMSS en Uruapan, construido con una inversión federal y estatal cercana a los mil 400 millones de pesos; el comunitario del IMSS Bienestar en Maruata, municipio de Aquila, donde se destinaron más de 330 millones de pesos para sustituir al viejo hospital dañado por el sismo de 2022.

También, la primera etapa del hospital comunitario de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, contó con una inversión federal y estatal de 273 millones de pesos y de 99.8 millones por parte del Gobierno de México para el equipamiento. Para la segunda etapa se habilitarán más servicios, para dar cumplimiento a uno de los compromisos de justicia social y reparación integral del daño con los pueblos originarios.

Además, se encuentran en proceso los trabajos del nuevo hospital del IMSS-Bienestar de Villas del Pedregal, en Morelia, con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos; los de la clínica hospital de Cherán; y el rescate del viejo hospital del ISSSTE Vasco de Quiroga, en Morelia.

Entre otras obras hospitalarias proyectadas se encuentra la de Zitácuaro, a iniciarse en el mes de junio de este año con una inversión de mil 500 millones de pesos.

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FGR