Fenapo 2026: ¿Cuándo estará Mötley Crüe? Fecha y precio de boletos

La Feria Nacional de San Luis Potosí se realizará del 7 al 30 de agosto del 2026, y durante estos días se podrá disfrutar una gran variedad de cultura, gastronomía y conciertos gratuitos.

Desde 1942, la feria potosina ha tenido eventos artísticos, deportivos, taurinos y culturales para celebrar la identidad de la región, lo que hasta a la fecha atrae a miles de visitantes.

Actualmente la Fenapo es un orgullo de San Luis Potosí, pues de acuerdo con la página oficial “es un escaparate multisectorial que promueve el turismo, la industria, el comercio, la cultura y la diversión.”

¿Qué artistas van a ir a la Fenapo 2026?

La Feria Nacional de San Luis Potosí ofrece eventos con acceso gratuito para todas las personas, por lo que tras muchos años de celebrarse ya se ha posicionado como una tradición estatal.

Hasta el momento los artistas confirmados para el Teatro del Pueblo con acceso gratuito son:

Kenia OS

Gloria Trevi

Los Acosta

Xavi

Ramón Ayala

Lila Downs

Los Huracanes del Norte

Óscar Maydon

Yandel

Chihuahua Fest

Mientras que en Palenque los espectáculos confirmados son:

Grupo Firme

Sin Bandera

Edén Muñoz

Además, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona informó por medio de un video en sus redes sociales que durante la Fenapo se presentará Mötley Crüe.

Mötley Crüe se presentará en el Foro de las Estellas el sábado 8 de agosto, y el acceso al recinto será totalmente gratuito sin necesidad de presentar algún código QR o pase de entrada, pues únicamente basa con llegar al lugar.

Hace algunos días se anunció que el 12 de agosto se presentará El Bogueto, y también se pidió a las personas que adivinaran quién es el artista internacional que revelarán próximamente, dando como pista que “estuvo en el SuperBowl.”

Durante la Feria Nacional de San Luis Potosí se tendrán espacios con venta de souvenirs, comida, bebidas y hasta accesorios para automóviles.

Debido a la gran variedad de presentaciones musicales que se darán en San Luis Potosí durante la feria estatal, estas fechas representan una oportunidad única para que todas las familias y amigos puedan pasar un rato agradable.

Las actualizaciones de este evento se están realizando por medio de las redes sociales de la feria y del gobernador, por lo que se invita a mantenerse al tanto para conocer qué otros artistas se presentarán.

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