Huixquilucan aumenta su calificación crediticia por onceavo año consecutivo.

La empresa Fitch Ratings elevó, nuevamente, la calificación crediticia del Gobierno de Huixquilucan, al pasar de AA-(mex) estable a AA(mex) con perspectiva positiva, debido al manejo responsable de las finanzas, la solidez en la recaudación de ingresos propios, el pago y reducción de deuda heredada de administraciones anteriores, la responsabilidad en los servicios públicos, transparencia y gobernanza, entre otros factores.

Con los resultados de esta nueva evaluación, dada a conocer este 19 de mayo, suman once años consecutivos en que esta empresa eleva la calificación crediticia de Huixquilucan.

En su más reciente reporte, Fitch Ratings señala que subió la calificación de Huixquilucan, debido a que este municipio está mejor posicionado financieramente frente a otras demarcaciones similares, lo cual está respaldado por una estructura destacada de ingresos y un control adecuado del gasto de 2022 a 2025; asimismo, considera la disminución significativa de la contingencia financiera asociada al organismo de agua, luego de liquidar la deuda histórica con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) en el primer trimestre del presente año, lo que le permitirá destinar recursos a otros programas y acciones.

Otro de los factores que se tomaron en cuenta es la solidez de sus ingresos, ya que durante dicho periodo las transferencias federales y la recaudación por el impuesto predial promediaron 50 y 32 por ciento de los ingresos operativos, respectivamente; además, entre 2021 y 2025, estos crecieron a una tasa media anual de 3.9 por ciento mayor que la del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, que fue de 2.2 por ciento.

“Fitch considera sólida la estructura de ingresos del municipio con un alto grado de autonomía, ya que sus ingresos propios representaron 48.3 por ciento de los ingresos totales entre 2021 y 2025”, señala dicho informe.

Mientras que, en ese mismo lapso, la recaudación del impuesto predial registró una tasa media anual de crecimiento de 5.3 por ciento, con la expectativa de que esta tendencia se mantenga durante los próximos cinco años. Asimismo, los resultados apuntan hacia una mejora en el desempeño recaudatorio, pues, a marzo de 2026 el impuesto predial registró un aumento de 13 por ciento y el traslado de dominio 14 por ciento, respecto al mismo periodo de 2025.

La presidenta municipal, Romina Contreras, hizo referencia a esta elevación crediticia por parte de Fitch Ratings, durante el recorrido de “Huixquilucan Contigo 24/7” en las comunidades de El Laurel y Agua Blanca, y señaló que el adecuado manejo de las finanzas que se ha realizado en Huixquilucan durante los últimos once años, ha permitido que la evaluación de distintas empresas se mantenga al alza.

“Por once años consecutivos Fitch Ratings ha elevado la calificación de Huixquilucan, en este 2026 pasamos de AA-(mex) estable a AA(mex) con perspectiva positiva, lo que refleja el compromiso de mantener finanzas sanas y transparentes, lo que se refleja en mejores servicios para la población”, señaló.

A esta elevación se suma la de la empresa HR Ratings, que en su informe Finanzas Públicas y Deuda Soberana, publicado el pasado 07 de mayo, ratificó la calificación crediticia del Gobierno de Huixquilucan, en HR AA+ con perspectiva estable, debido a su bajo nivel de endeudamiento, una elevada recaudación de ingresos propios, así como altos índices de transparencia financiera y gobernanza superior, entre otros factores, con lo que suma once años consecutivos con evaluaciones positivas y al alza.

En su visita a estas comunidades, se brindó atención directa a la población en rubros como servicios públicos, ecología, desarrollo urbano e infraestructura, entre otros; y se realizaron trabajos de balizamiento en guarniciones, cebras de pasos peatonales, topes y bocacalles, así como el retiro de tierra y piedras sobre calles principales, se sustituyeron luminarias y se entregaron rollos de malla electrosoldada y cemento.

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JVR