Blanca Adriana va a clínica de belleza y desaparece en Puebla; el caso, similar al de Yulixa Toloza

Luego de que se diera el caso de la desaparición de Yulixa Toloza en Colombia tras someterse a una liposucción en una clínica clandestina, el caso se repite pero ahora en México.

Blanca Adriana Vázquez desapareció el pasado 18 de mayo en Puebla, esto luego de haber acudido a una cita para realizarse un procedimiento estético; videos revelan que la joven presuntamente fue ingresada a un vehículo antes de su desaparición.

De acuerdo con el testimonios de los familiares, la mujer de 37 años de edad acudió a la Clínica Détox el pasado lunes, y luego de ingresar a una sala de operación no se tuvo información sobre su paradero.

TE RECOMENDAMOS: Ante manejo responsable de las finanzas Huixquilucan aumenta su calificación crediticia por onceavo año consecutivo

Blanca acudió con su esposo a la clínica, pero durante este proceso estético le pidieron que saliera a buscar algunos materiales que se requerían; sin embargo, cuando este volvió el lugar se encontraba vacío.

Logotipo de la clínica Detox ı Foto: Especial

¿Dónde está Blanca Adriana Vázquez?

Se presume que el esposo de Blanca llamó a las autoridades municipales, quienes acudieron al lugar para inspeccionar el edificio y verificar que al interior no se encontraba nadie.

Luego de que se denunciara formalmente la desaparición de Blanca Adriana Vázquez, se activó el Protocolo Alba para agilizar el proceso de búsqueda, pero hasta el momento no se conoce su paradero.

Un video extraído de las cámaras de seguridad del inmueble revela que Blanca presuntamente estaba inconsciente cuando fue ingresada a un vehículo que se encontraba dentro de la clínica ubicada en la calzada Zavaleta 2511 de la colonia Santa Cruz Buenavista, Puebla.

Blanca Adriana Vázquez ı Foto: Especial

Presuntamente las personas que pueden observarse en el video son:

Una mujer que porta uniforme quirúrgico, quien presuntamente es la cirujana

Un hombre que presuntamente es hijo de la cirujana

Una mujer que presuntamente es la recepcionista de la clínica

En el video se aprecia que un hombre y dos mujeres están cargando con dificultad un bulto con forma similar al cuerpo de una persona, y posteriormente lo ingresan al vehículo.

La cajuela del auto se encuentra abierta, por lo que el hombre ingresa en esta para realizar maniobras dentro y luego descender del vehículo.

🚨 Blanca Adriana Vázquez Montiel (37) desapareció tras acudir a la clínica “Detox” para un procedimiento estético



📹 Cámaras muestran a la doctora, su asistente y su hijo subiendo lo que parecería un cuerpo a un auto.#Desaparición #Seguridad #Justicia pic.twitter.com/BefqaQdN90 — IroniaLD (@IroniaLD) May 20, 2026

La presunta doctora que operaba dentro de la clínica Detox es Diana Alejandra “N”, quien de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas no cuenta con cédula profesional que le permita ejercer dicha profesión en el país.

Sobre el caso, el diputado y coordinador del PAN, Marcos Castro en entrevista con Ángulo 7 dijo que; desde el Congreso, se debe insistir en legislaciones detalladas y con más elementos para que este tipo de clínicas sean reguladas.

Asimismo, señaló que por parte del sistema de salud debe existir un “ejercicio de actores y responsables” con la finalidad de identificar que quienen “no tengan un título universitario, que no hayan estudiado un tema de medicina” no se encuentren realizando procedimientos estéticos.

Ficha de búsqueda de Blanca Adriana Vázquez ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.