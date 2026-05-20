¿Qué le pasó y cómo murió Habib Juárez Castellanos, hermano de Ruthi San?

Por medio de redes sociales la creadora de contenido, Ruthi San compartió con sus seguidores que tanto ella como sus familiares estaban atravesando un duelo, pues su hermano, Habib Juárez Castellanos murió hace unas semanas.

Ruthi San dijo que sabe que muchos de sus seguidores le tienen una estima, por lo que agradeció los mensajes que ha recibido en las últimas semanas luego de desaparecer de redes sociales.

La creadora de contenido confirmó que su hermano perdió la vida hace unas semanas, por lo que incluso tuvo que viajar desde Japón a México para poder estar con su familia durante el proceso de duelo.

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¿Qué le pasó a Habib Juárez Castellanos?

Información de medios locales señala que el hermano de la creadora de contenido fue asesinado por un grupo de hombres armados, esto cuando se encontraba en una carretera conduciendo un taxi con dirección a Juan Moza en Tuxpan, Veracruz.

Hasta el momento las autoridades de Veracruz no han emitido información sobre alguna detención por el homicidio de Habib, quien tenía 43 años de edad cuando ocurrieron los lamentables hechos.

Ruthi San apuntó que no podía compartir muchos detalles sobre lo ocurrido, pues aseguró que al regresar a México sintió miedo, y precisó que las investigaciones sobre la muerte de su hermano.

“No me gustaría entrar en detalle porque desafortunadamente ahorita en México; sobre todo en Veracruz, vivimos una ola de violencia e inseguridad tremenda. Pero son temas muy difíciles y complicados” compartió Ruthi en su video.

Habib Juárez Castellanos y Ruthi San ı Foto: Redes Sociales

Sostuvo que durante los últimos años ha podido percibir que la situación en México es complicada, y apuntó que durante situaciones vulnerables prefiere permanecer cercana a su familia, por lo que decidió alejarse de redes sociales.

“Como ustedes pueden imaginar ha sido una situación muy dura. Yo hace poquito acabo de regresar a Japón, todo este tiempo estuve con mi familia en México. Siento que ahora mi regreso ha sido un poquito más difícil” dijo con la voz entrecortada.

La creadora de contenido apuntó que quería ser ella quien confirmara que su hermano perdió la vida, y que no quería entrar en detalles pues sus padres veían sus videos.

Ruthi compartió que muchos de sus amigos se pusieron en contacto con ella, y apuntó que no quería salir debido a que le daba miedo enfrentar la situación y hablar sobre lo ocurrido con personas que no formaran parte de su familia.

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