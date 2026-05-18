Primer teleférico en Michoacán supera medio millón de usuarios en un mes.

EL PRIMER teleférico de Michoacán, ubicado en el municipio de Uruapan, ya supera el medio millón de usuarios, a un mes de haber iniciado operaciones; un éxito que se traduce en una recaudación de 7.78 millones de pesos.

“Se consolida como un caso de éxito en la transición hacia la movilidad sustentable en el occidente del país, logrando un balance financiero positivo en su arranque”, dijo el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla.

Fueron 515 mil 557 usuarios los que utilizaron este sistema de transporte por cable durante las primeras cuatro semanas, luego de su inauguración el pasado 18 de abril, de los cuales 77 mil 138 viajaron de manera gratuita al recibir el beneficio sin costo para personas con discapacidad.

De la cifra recaudada, 6.4 millones se destinaron de inmediato al cubrimiento de costos operativos, suministro de energía eléctrica y mantenimiento preventivo, lo que sitúa al proyecto en un escenario de autosuficiencia financiera desde su primer mes de servicio.

El teleférico de Uruapan ya es parte de la vida diaria de miles de familias. A tan solo un mes de su inauguración, medio millón de usuarios lo han hecho suyo para moverse de forma rápida, segura y cómoda. ¡Éxito total! #MichoacánEsMejor pic.twitter.com/ZiddSsasQk — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) May 18, 2026

Ramírez Bedolla destacó que el fenómeno del teleférico combina de forma orgánica su función como transporte público masivo y su atractivo como detonador turístico, transformando la experiencia de traslado en Uruapan, considerado como el municipio económicamente más importante del estado.

Para fortalecer los ingresos de este sistema de movilidad, el mandatario michoacano adelantó que en los próximos meses se abrirá una licitación para un esquema de publicidad regulada dentro de las instalaciones. “Este mecanismo generará recursos extraordinarios que serán etiquetados exclusivamente para el fondo de mantenimiento a largo plazo del complejo”, explicó.

La respuesta ciudadana hacia la modernización del transporte se refleja también en la sustitución de las formas de pago tradicionales. Al corte del 16 de mayo, las autoridades estatales reportaron la venta de 46 mil 771 tarjetas electrónicas de acceso, lo que acelera el proceso de digitalización y seguridad en el recaudo.

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JVR