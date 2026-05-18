Milena Quiroga asegura que se fortalece la seguridad con datos, análisis policial en La Paz.

La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, destacó que el gobierno municipal fortalece la seguridad con datos, análisis policial y acciones focalizadas para proteger a las familias, comercios, escuelas y espacios públicos de la capital sudcaliforniana.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, La Paz registra avances relevantes en delitos patrimoniales y de contacto directo. Entre 2021 y 2025, el robo a casa habitación bajó de 396 a 272 casos; el robo a vehículo, de 181 a 130; el asalto a negocio, de 105 a 66; el asalto a persona, de 51 a 28; y el robo a plantel educativo, de 61 a 22 casos.

Milena Quiroga señaló que estos resultados son importantes porque impactan en lo que más le preocupa a la gente: que su casa esté segura, que su negocio pueda trabajar, que sus hijas e hijos acudan a una escuela protegida y que las calles se sientan más tranquilas. “La seguridad no se construye solo con patrullas; se construye entendiendo dónde están los problemas, actuando a tiempo y corrigiendo con datos”, afirmó.

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El informe también identifica focos rojos que requieren atención prioritaria, como el aumento en violencia familiar, daños, violencia contra la mujer, lesiones y amenazas. Para la alcaldesa, reconocer estos datos es parte de gobernar con responsabilidad: no esconder los problemas, sino dirigir mejor los esfuerzos preventivos hacia el entorno familiar, la protección de mujeres y la atención temprana de conflictos.

Este enfoque se alinea con la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, basada en atención a las causas, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, consolidación de capacidades institucionales y coordinación entre los tres órdenes de gobierno. En La Paz, esa visión se traduce en análisis de incidencia, patrullaje focalizado, prevención comunitaria y fortalecimiento de la Policía Municipal.

La Unidad Táctica de Análisis Policial permite distinguir con claridad dónde hay avances y dónde se deben reforzar acciones. Esa información ayuda a orientar operativos, priorizar colonias, detectar patrones y tomar decisiones con evidencia, no con ocurrencias.

Con este modelo, La Paz muestra que un municipio puede usar datos para mejorar la seguridad cotidiana. La experiencia tiene potencial para replicarse en otros municipios de Baja California Sur y de México, especialmente en ciudades que buscan reducir delitos patrimoniales, atender violencia familiar y fortalecer la confianza ciudadana mediante gobiernos locales más profesionales, preventivos y cercanos.

“En La Paz, sí estamos construyendo seguridad con método, con coordinación y con resultados. Vamos a seguir trabajando para cuidar a las familias, atender los focos rojos y consolidar una ciudad más tranquila para todas y todos”, concluyó Milena Quiroga.

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JVR