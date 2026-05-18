Huixquilucan inaugura un Centro de Atención Múltiple en la cabecera municipal.

Con el fin de promover una educación inclusiva y el desarrollo integral de las infancias, el Gobierno de Huixquilucan, inauguró el nuevo Centro de Atención Múltiple (CAM) “3 de Diciembre” en la Cabecera Municipal y en beneficio de la población de la Zona Tradicional, con el objetivo de que las familias cuenten con un espacio acorde, digno y seguro para que las niñas, niños y jóvenes con discapacidad puedan aprender, a través de un modelo de educación especial, digna y accesible.

Acompañada del vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargasdel Villar; la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que, tras meses de gestión, se logró la apertura de este plantel que tiene el objetivo de brindar atención integral a los niños y jóvenes que padecen alguna discapacidad, discapacidad múltiple o diversos trastornos, toda vez que este espacio está diseñado con una infraestructura adaptada a sus necesidades para que tengan un desarrollo pleno, en donde potencien sus capacidades y habilidades.

“Este CAM ‘3 de Diciembre’ estará en esta localidad de SanMartín, con una matrícula de 56 alumnos. Trabajando en conjunto, trabajando en equipo es como se logran los objetivos y como se transforman vidas, cuenten con todo el apoyo y con todo el respaldo del gobierno municipal, saben que estamos para servirles”, expresó Romina Contreras.

TE RECOMENDAMOS: Revela encuesta de De las Heras Puntea el morenista Ulises Mejía Haro en carrera por Zacatecas

Ahí mismo, la alcaldesa informó que el nuevo Centro de Atención Múltiple, ubicado en el Barrio de San Martín, representa una oportunidad de vida y un entorno seguro para que los estudiantes puedan aprender y crecer en un ambiente lleno de dignidad, respeto y calidezhumana, eliminando las barreras de aprendizaje, bajo el respaldo de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM).

Además, Romina Contreras explicó que este espacio evitará que las familias que viven en la Zona Tradicional se trasladen largas distancias para que sus hijos con capacidades diferentes reciban atención especializada, con lo que también se apoya la economía de los hogares huixquiluquenses.

En tanto, el encargado del despacho de la Dirección de Educación Elemental de SEIEM, José Gaitán Alcocer, indicó que este nuevo espacio permite que las niñas, niños y jóvenes, desde el preescolar hasta la secundaria y la formación para la vida y el trabajo, desarrollen sus capacidades y, de esta manera, se disminuye la deserción escolar de este sector de la población.

“Doctora Romina Contreras, muchísimas gracias por ese compromiso con la educación y, sobre todo, con la educación de nuestros niños con alguna discapacidad, porque ellos merecen, al igual que toda la niñez y juventud mexiquense, las mismas oportunidades, merecen ser incluidos, tener esa equidad y ese compromiso con la educación”, sentenció.

En este marco, el director general de Desarrollo Social de Huixquilucan, Gianncarlo Gutiérrez Fuentes, indicó que la apertura del CAM representa la convicción de que cuando un gobierno municipal trabaja con sensibilidad, compromiso y visión social, es posible mejorar la calidad de vida y generar oportunidades reales a quienes más lo necesitan.

“Quiero reconocer y agradecer a la presidenta municipal, Romina Contreras, por la confianza y el respaldo bridando para impulsar este proyecto, pero, sobre todo, por demostrar todos los días que en Huixquilucan la educación, la inclusión y el desarrollo de las familias son una prioridad”, señaló.

El senador Enrique Vargas del Villar, recordó a la población que el territorio cuenta con el sistema municipal de salud más grande del país, el Complejo “Rosa Mística”, en donde se impulsa una atención de calidad, pues se ofrecen servicios de especialidad a los sectores más vulnerables, razón por la cual Huixquilucan es el mejor municipio del Estado de México para vivir y un referente a nivel nacional.

Asimismo, una de las beneficiarias del CAM, Alma Delia Chávez Martínez, quien su hijo Eliab Jafet Sánchez padece de autismo grado dos, agradeció al Gobierno de Huixquilucan por acercar espacios con gente preparada que ayude a la formación de su hijo y pueda llevar una vidamejor.

También para Georgett Peña García, el nuevo Centro significa mejores oportunidades para su hijo Arturo Tadeo Pérez, quien padece un trastorno del lenguaje, pues ahora tendrá una educación de manera presencial.

El CAM “3 de Diciembre” cuenta con aulas equipadas, material didáctico y áreas accesibles que facilitarán el trabajo diario del equipo multidisciplinario, como lo son docentes, psicólogos, terapeutas y trabajadores sociales, entre otros.

Dicho Centro requirió de diversos trabajos como aplicación de pintura, herrería, construcción de una rampa de acceso para personas con movilidad reducida y tres muros divisorios, colocación de loseta en baños, reemplazo de ventanas y chapas, plomería, rehabilitación de módulos sanitarios, reemplazo de muebles de baño, apagadores y la donación de pintarrones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR