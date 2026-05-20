‘Transformamos el futuro de la juventud tlaxcalteca con nuevo campus IPN’: Lorena Cuéllar

La gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros, acompañada por el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, encabezó la colocación de la primera piedra de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (UPIIT) en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, proyecto que, con una inversión de 150 millones de pesos y capacidad para atender a más de mil 900 estudiantes ampliará las oportunidades de educación superior en el estado.

Lorena Cuéllar Cisneros destacó que de esta manera el IPN contará con un lugar propio en Tlaxcala y la nueva sede representará la novena opción universitaria que se consolida en la actual administración y que se suma a los 29 nuevos bachilleratos construidos para incrementar la cobertura educativa y acercar carreras de vanguardia a las comunidades.

“Desde hace 22 años Tlaxcala no construía universidades. Cuando llegó esta Cuarta Transformación al estado decidimos cambiar el futuro de las y los jóvenes para que tuvieran oportunidades reales para salir adelante a través de la educación”, afirmó.

Lorena Cuéllar Cisneros destacó que resultado de la estrategia que impulsa el Gobierno del Estado en materia educativa, Tlaxcala logró por primera vez colocarse por arriba de la media nacional en rezago de educación media superior y se encuentra cerca de alcanzar la misma condición en nivel superior.

La nueva unidad académica del IPN ofrecerá carreras vinculadas con sectores estratégicos y de futuro, entre ellas Biotecnología, Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Turismo Sustentable, con el propósito de que las y los jóvenes puedan formarse profesionalmente cerca de sus hogares y acceder a mayores oportunidades laborales.

Lorena Cuéllar Cisneros reconoció el respaldo del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para concretar el proyecto a través de la asignación de recursos para la construcción.

Lorena Cuéllar Cisneros recordó que, como parte de las gestiones realizadas para la llegada del IPN a Tlaxcala, el espacio que actualmente ocupa en la capital será transformado para albergar el Conservatorio Nacional de Música, lo que permitiría que Tlaxcala se convierta en la única entidad del país en contar con este tipo de infraestructura educativa especializada.

En su mensaje, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, dijo que colocar la primera piedra del campus Tlaxcala de la UPIIT), es un momento de celebración porque representa el inicio de la construcción de un lugar definitivo para los sueños, talento y futuro de miles de jóvenes.

“Estamos a un día de festejar el 90 Aniversario del IPN. Qué mejor que celebrar un aniversario con el inicio de esta obra que refleja la calidad y grandeza que tiene esta institución que durante muchos años ha sido centro de atracción de muchos estudiantes, no sólo de la Ciudad de México donde se inicia, sino de toda la República Mexicana”, agregó.

Actualmente el IPN cuenta en Tlaxcala con una matrícula de 734 estudiantes, una plantilla integrada por 78 docentes y personal de apoyo, así como 75 egresados que ya concluyeron su formación profesional.

La infraestructura proyectada en Contla contará con aulas modernas, laboratorios, talleres especializados y espacios de convivencia y encuentro comunitario, diseñados para fortalecer la formación académica y el desarrollo integral de las y los estudiantes.

Por su parte, el director general del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Tlaxcala, Cutberto Cano Coyotl, precisó que el proyecto se desarrollará en un terreno de más de 61 mil metros cuadrados y contará con una construcción superior a los 6 mil metros cuadrados, con capacidad para atender a 960 estudiantes por turno.

La primera etapa se construirán cinco edificios y áreas de servicios que incluirán 24 aulas, un auditorio con capacidad para 170 personas, laboratorios, talleres, área administrativa, estacionamiento y espacios deportivos. Añadió que la ejecución de la obra generará alrededor de 900 empleos directos e indirectos entre julio y diciembre de 2026.

En tanto, Juan Carlos Fuentes Orrala, subsecretario de infraestructura de la SICT del Gobierno de México; destacó el simbolismo que representa la construcción de la UPIIT en Contla al señalar que la ubicación de este plantel responde a un acto de coherencia histórica, ya que la educación devuelve a las personas la posibilidad de redefinirse por su talento.

La presidenta municipal de Contla de Juan Cuamatzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, afirmó que esta obra representa el proyecto de infraestructura más grande e importante en la historia del municipio que abrirá oportunidades para las nuevas generaciones al acercar la educación superior a jóvenes que aspiran a continuar sus estudios sin abandonar su lugar de origen.

Al evento asistieron el secretario de Educación Pública del estado, Homero Meneses Hernández; así como estudiantes del IPN y funcionarios estatales y municipales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR