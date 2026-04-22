Consolida Tlaxcala un servicio público innovador y humanista: gobernadora Lorena Cuéllar

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó que Tlaxcala consolida un servicio público innovador y humanista, gracias a la vocación y al trabajo de las y los trabajadores de las diversas dependencias, lo que ha permitido mejorar en un 40 por ciento la percepción ciudadana.

En el Teatro Xicohténcatl, la titular del Ejecutivo Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el Segundo Congreso de Servidoras y Servidores Públicos 2026 “Inteligencia Artificial Generativa” de la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG), donde destacó que la capacitación sobre herramientas tecnológicas es fundamental para mejorar los servicios a la ciudadanía; sin embargo, subrayó está siempre debe estar acompañada de una atención cercana, eficiente, profesional y con sentido humano.

“Hacer una nueva historia para Tlaxcala no se podría haber logrado sin un gran equipo, y ustedes son el gran equipo que soporta esta administración, que le da vida, que es el corazón de un estado que late más que nunca, que está vivo, que tiene una gran energía para seguir dando lo mejor no solo a la entidad sino a todo México”, enfatizó.

Acompañada de Rafael Morales Angoa, representante de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, afirmó que la entidad avanza en la digitalización de los servicios, alcanzando un 40 por ciento, por lo que los ciudadanos pueden realizar sus trámites de manera ágil y sin intermediarios en las distintas dependencias.

“Hoy puedo decirles que el 40 por ciento de los servicios se han digitalizado; todavía nos faltan, pero empezamos de cero. En la Secretaría de Movilidad, tenemos el 75 por ciento de los trámites ya totalmente digitalizados y cada dependencia está haciendo lo propio”, señaló.

Además, adelantó que estas acciones se fortalecerán con el nuevo Archivo Notarial, proyecto que busca la digitalización de libros notariales.

Reconoció la entrega y el trabajo diario que realizan las y los servidores públicos, lo que ha permitido que Tlaxcala sea referente nacional con proyectos y políticas públicas que serán puestas en marcha en otras entidades del país.

La Oficial Mayor de Gobierno, Eréndira Berenice Garay Salas, afirmó que esta estrategia refrenda el compromiso firme de la actual administración de transformar, modernizar y elevar la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, a través de la inteligencia artificial generativa, la cual permite fortalecer las capacidades institucionales y la toma de decisiones, modernizar el quehacer gubernamental, y elevar la calidad de los servicios para la construcción de un gobierno más eficiente, humano y comprometido.

Recordó que en la primera edición participaron más de 600 servidoras y servidores públicos, por lo que llamó a los asistentes “a compartir ideas, a sumar esfuerzos y fortalecer el trabajo colaborativo, siempre con un objetivo claro: brindar mejores resultados a la ciudadanía”.

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FGR