Ricardo Gallardo enchula Colonia Colorines

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, encabezó una nueva jornada del programa “Enchúlame la Colonia” en Colorines, en la capital potosina, donde se mejorará la imagen urbana y se optimizarán los servicios públicos en beneficio directo de las familias del sector, dignificando su entorno y reforzando la seguridad pública.

En el cambio que se vive y se siente, rodeado de un gran ambiente de celebración por parte de las familias, el Gobernador Ricardo Gallardo aseguró que, entre las principales intervenciones que se harán en la colonia, está la modernización del alumbrado público, limpieza, pintura, trabajos de desazolve en la red de drenaje y el fortalecimiento en el suministro de agua potable, así como la implementación de un patrullaje continuo de elementos de la Guardia Civil Estatal.

El Gobernador del Estado reiteró su compromiso de atender colonias, que por años permanecieron en el abandono, con acciones que forman parte de una estrategia integral que contempla la rehabilitación total de la infraestructura urbana, mejoramiento de las áreas verdes, instalación de señalética vial y el mantenimiento constante, cuyo objetivo es generar espacios más seguros, funcionales y dignos para la población.

Finalmente, el Gobernador recordó que este tipo de intervenciones también se replican en otros municipios mediante el programa “Enchúlame la Comunidad”, con el propósito de ampliar los beneficios a más localidades y continuar impulsando el desarrollo social, el bienestar y la transformación urbana en de las y los potosinos de las cuatro regiones del Estado.

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FGR