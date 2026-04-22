Choque de autobús de pasajeros contra árbol en Querétaro deja al menos 9 muertos

El choque de un autobús de pasajeros contra un árbol, en el municipio de Amealco, en Querétaro, dejó un saldo de al menos 9 personas muertas más de 20 heridas, de acuerdo con los primeros reportes.

La Coordinación de Protección Civil de Querétaro informó sobre el accidente en el kilómetro 8 de la carretera 310, a la altura de La Muralla.

Según ese reporte, un camión de pasajeros de la empresa Amealcenses se impactó contra un árbol, a un costado de la vialidad.

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“Se trabaja en la valoración de riesgos y atención de personas lesionadas en el lugar, por lo que se mantiene cerrada la vialidad en tanto se realizan las diligencias correspondientes”, indicaron las autoridades de Protección Civil de Querétaro.

El autobús quedó totalmente destrozado de la parte frontal tras el choque con el árbol, lo que ocasionó que algunos de los pasajeros salieran proyectados hacia el asfalto.

Automovilistas que circulaban por la zona dieron aviso al número de emergencias y hasta esta zona se trasladó el personal de Protección Civil y Bomberos tanto de San Juan del Río como de Amealco.

En el camión, que salió de la comunidad de San Ildefonso con dirección al municipio de San Juan del Río, iban al menos 36 pasajeros, de acuerdo con un reporte de N+. A la zona llegaron habitantes de Amealco ya que la gran mayoría de los pasajeros son de ese municipio.

El chofer fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía estatal para que se determine su situación legal, mientras que la zona quedó bajo resguardo en espera del personal de servicios periciales.

De los personas heridos, 18 fueron reportadas en código verde al solo presentar golpes menores; otras seis con lesiones de consideración de tipo fractura y contusiones que fueron trasladados por tierra a los hospitales de San Juan del Río.

Tres personas heridas fueron reportadas graves y fue necesario su traslado vía aérea al Hospital General de San Juan del Río.

🚨 Cerrada la carretera 310 a la altura de La Muralla



Por accidente vehicular; atienden lesionados y valoración de riesgos. 🚑#Querétaro #Accidente #Alerta pic.twitter.com/IKGRpCz1V6 — Códice Informativo (@codice_informa) April 22, 2026

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FGR