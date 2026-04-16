‘Con más de 6 mil obras, gobierno de Tlaxcala respalda a los 60 municipios’, afirma Lorena Cuéllar.

Con más de 6 mil 200 obras ejecutadas en los 60 municipios y una inversión superior a 9 mil millones de pesos, el Gobierno del Estado consolida un modelo de atención territorial que rompe con el esquema tradicional de abandono municipal, afirmó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Al encabezar los “Encuentros Tlaxcaltecas” en Tocatlán, la mandataria subrayó que su administración dejó atrás la práctica de limitar el apoyo a la simple entrega de presupuesto, para dar paso a una política basada en presencia en territorio, ejecución directa de obras y atención a las necesidades reales de la población.

“Antes se les mandaba el presupuesto y era todo el apoyo que recibían; no había obras, ni acciones, ni beneficios. Hoy decidimos estar con las y los 60 presidentes municipales”, sostuvo.

Como parte de esta estrategia, informó que en Tocatlán se ha destinado una inversión adicional de 30.4 millones de pesos, lo que ha permitido ampliar programas y acelerar obras en beneficio directo de la población.

Las acciones abarcan la rehabilitación de carreteras y calles, la construcción de infraestructura educativa y deportiva, comedores escolares y espacios comunitarios, así como el impulso al campo con 3 mil 258 apoyos a productores. A ello se suman 400 acciones de vivienda y la entrega de equipamiento básico como sistemas de captación de agua de lluvia, estufas ahorradoras y mejoramiento de hogares.

En el plano social, la gobernadora destacó que este modelo ha permitido llevar el gobierno directamente a las familias. “Lo más hermoso es que nos dejaron entrar a sus casas para apoyarlos y cambiar su vida”, expresó.

Cuéllar Cisneros afirmó que Tlaxcala se ha posicionado como referente nacional al generar modelos que hoy son retomados en otras regiones del país.

Entre ellos destacan el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, el programa “Médico en tu casa”, originado en el DIF estatal y posteriormente adoptado a nivel federal, así como el modelo de la Unidad de Mínima Invasión.

30.4 millones de pesos bien invertidos para #Tocatlán, se han fortalecido obras, apoyos al campo y acciones de vivienda que llegan directamente y sin intermediarios a las familias.



Gracias al Presidente Municipal de #Tocatlán, a las y los vecinos por el cálido recibimiento en su… pic.twitter.com/Gii8gMqSlw — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) April 17, 2026

En esta misma lógica, adelantó que el estado continuará ampliando su infraestructura social con nuevos proyectos como la construcción de estancias infantiles para hijas e hijos de madres trabajadoras y salas inmersivas del agua, además de la gestión del nuevo Hospital Regional con respaldo del Gobierno de México.

En su intervención, la presidenta honorífica del SEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, informó que en Tocatlán se han brindado más de mil 227 terapias de rehabilitación en coordinación con el DIF municipal, además de la entrega, en cuatro años, de más de 397 mil desayunos calientes, 181 mil raciones en modalidad fría y más de 9 mil despensas, así como el impulso a 51 emprendimientos de mujeres jefas de familia.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, precisó que el estado proyecta invertir más de 2 mil millones de pesos adicionales en obras para 2026, con lo que se superarán los 11 mil millones acumulados.

El secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda, David Guerrero Tapia, destacó la ejecución de más de 400 acciones de vivienda con un a inversión directa en las familias de 5 millones de pesos, enfocadas en mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables.

Previamente, el presidente municipal de Tocatlán, Sergio Avendaño Pérez, señaló que, con el respaldo del gobierno estatal, se proyectan nuevas acciones para fortalecer el desarrollo local, entre ellas la construcción de un salón de usos múltiples, como parte de los proyectos que buscan mejorar la infraestructura y calidad de vida de la población.

Así, Tlaxcala apuesta por un modelo en el que el desarrollo se construye desde lo local, con obras visibles y programas que impactan en la vida diaria de las familias. Un enfoque que busca cerrar brechas históricas y consolidar al estado como referente nacional de crecimiento con bienestar.

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JVR