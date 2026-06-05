Salomón Jara inaugura Mundial Social 2026 en el Parque Primavera en Oaxaca

El gobernador Salomón Jara inaugura el Mundial Social 2026 para llevar la máxima fiesta del futbol a las familias.

El Gobernador oaxaqueño, Salomón Jara Cruz, y la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, inauguraron el Mundial Social 2026 en el Parque Primavera, una iniciativa que acercará la emoción de la Copa Mundial de Futbol a las familias oaxaqueñas.

Mundial Social 2026, en el Parque Primavera

Durante el acto inaugural, el Mandatario estatal destacó que este proyecto, impulsado en el marco de las acciones promovidas por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fomenta la convivencia comunitaria y genera espacios de encuentro a través del deporte y la recreación.

“Que este Mundial Social 2026 sea una oportunidad para encontrarnos, compartir y seguir construyendo juntas y juntos el Oaxaca de bienestar, paz y esperanza que todas y todos merecemos”, expresó.

Por su parte, Irma Bolaños Quijano señaló que este espacio permitirá vivir la pasión del futbol en un ambiente de alegría, inclusión y respeto, además de convertirse en un punto de encuentro para fortalecer los lazos familiares y comunitarios.

Futbol burbuja, tirolesa y videojuegos: arranca el Mundial Social 2026 en Oaxaca

Las y los asistentes podrán disfrutar, hasta el 19 de julio de 2026, de transmisiones de partidos mundialistas, futbolito gigante, futbol burbuja, tirolesa, videojuegos, talleres, actividades interactivas y diversas atracciones diseñadas para toda la familia.

Con esta iniciativa, Oaxaca se suma a la celebración de la máxima fiesta del futbol mundial, promoviendo la sana convivencia y el disfrute de espacios públicos para todas y todos.

Tirolesa, futbol burbuja, videojuegos y pantallas gigantes unirán a la comunidad de Oaxaca hasta el 19 de julio. ı Foto: Especial.

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JVR