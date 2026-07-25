Aseguran más de 3.7 millones de litros de hidrocarburos en Reynosa; FGR investiga

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y personal de Seguridad Física de Pemex aseguraron un predio en Reynosa, Tamaulipas, donde fueron localizados más de 3.7 millones de litros de una sustancia líquida con características similares a hidrocarburo, además de diversa infraestructura utilizada para su almacenamiento y transporte.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa, el operativo se llevó a cabo el 21 de julio como parte de una Orden Técnica de Investigación, aunque la información fue dada a conocer días después mientras continúan las diligencias ministeriales.

¿Qué fue lo que aseguraron?

Según la información oficial, durante la intervención las autoridades aseguraron:

Un inmueble.

3 millones 769 mil 500 litros de supuestos hidrocarburos

Seis tractocamiones.

Siete pipas.

Ocho motobombas.

Once tanques móviles de almacenamiento (Frac Tanks).

Siete tanques verticales de almacenamiento.

Tres generadores de energía eléctrica.

Un remolque tipo plataforma.

Un vehículo.

#VoceríaInforma



Las acciones coordinadas entre autoridades continúan dando resultados en el combate a las actividades ilícitas en Tamaulipas.



En el municipio de Reynosa, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en coordinación con La Fiscalía General de la… pic.twitter.com/3nndwcU98G — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) July 25, 2026

Todo lo asegurado quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones para determinar el origen del material, su posible uso y las responsabilidades correspondientes.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que estas acciones forman parte de los operativos coordinados entre autoridades federales para combatir las actividades ilícitas relacionadas con el robo y manejo ilegal de hidrocarburos en la entidad.

Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre personas detenidas ni ha dado a conocer la ubicación exacta del predio intervenido.

Tampoco ha precisado si la sustancia asegurada corresponde a algún combustible específico o si el inmueble era utilizado para alguna actividad ilícita en particular.

Las autoridades únicamente señalaron que el líquido presenta características similares a hidrocarburo, por lo que será sometido a los análisis periciales correspondientes como parte de la carpeta de investigación.

El caso se da una semana después de que el medio Código Magenta publicara una investigación sobre una presunta instalación utilizada para el manejo ilegal de hidrocarburos en Cadereyta, Nuevo León.

No obstante, en el operativo realizado en Reynosa las autoridades federales no han calificado oficialmente el inmueble como una refinería clandestina ni han establecido un vínculo entre ambos casos.

La Secretaría de la Defensa reiteró que el aseguramiento forma parte de las acciones para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y mantener la seguridad en la región, mientras la FGR continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.

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MSL