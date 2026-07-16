Red de huachicol fiscal ligada a Ernesto Ruffo generó daño por 4 mil mdp, afirma Ernestina Godoy.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que el daño al erario producido por una red de huachicol fiscal ligada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, asciende a 4 mil millones de pesos.

“El análisis de dichas operaciones permitió estimar un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes”, dijo la fiscal en un mensaje.

Explicó que dicho perjuicio a la Hacienda Pública se generó por litros de combustibles no declarados, evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e importaciones irregulares.

Ernesto Ruffo Appel fue detenido señalado por huachicol fiscal, que consiste en introducir combustibles a México de forma ilegal para evadir el pago de los impuestos correspondientes.

Ernesto Ruffo Appel ı Foto: FGR

Alistan más golpes a la red de ligada a Ernesto Ruffo

Ernestina Godoy también dio a conocer que en las próximas horas se realizarán más detenciones relacionadas a la que calificó como “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”.

“Ernesto N y cuatro personas más, en este momento han sido asegurados ya en el transcurso del día. Trabajamos para complementar en breve el resto de los mandamientos judiciales obtenidos”, agregó.

La titular de la FGR añadió que suman 407 personas detenidas por este caso, de diciembre del 2025 al 15 de julio de 2026. Entre las personas investigadas se encuentran socios de las empresas que presuntamente forman parte de la red, operadores logísticos y servidores públicos como agentes aduanales y personal autorizado.

FGR revela cómo operaba la mayor red de huachicol fiscal ı Foto: FGR

¿Cómo operaba la red de huachicol fiscal?

De acuerdo con la FGR, la red de huachicol fiscal importaba a México diversos productos derivados del petróleo desde una refinería ubicada en Texas, Estados Unidos. Para entrar al país se declaraba tan solo el 10 por ciento del total de la carga.

“Reportaban alrededor de 10 mil litros, cuando en realidad estaban transportando hasta 110 mil litros”, señaló la fiscal Ernestina Godoy en un video publicado en redes sociales.

Una vez en territorio nacional el hidrocarburo era distribuido en carros de ferrocarril hacia Coahuila, Durango y Zacatecas.

En dichos puntos de conexión, y sin contar con los permisos de la autoridad reguladora del sector energético, el combustible se descargaba en pipas y tractocamiones pertenecientes a 7 empresas diferentes.

Finalmente, estas 7 empresas se encargaban de vender y distribuir el producto en distintas regiones del país.

FGR revela cómo operaba la mayor red de huachicol fiscal ı Foto: FGR

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JVR